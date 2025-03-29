Maltepe Belediyesi'nden Bayram Öncesi 5 Yeni Proje Müjdesi - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden Bayram Öncesi 5 Yeni Proje Müjdesi

Maltepe Belediyesi\'nden Bayram Öncesi 5 Yeni Proje Müjdesi

Maltepe Belediyesi, bayram öncesinde Feyzullah Mahalle Evi, Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi, Halk Market, Maltepe Mekan ve Çocuk Tarım Parkı gibi yeni projeleri hizmete sundu. Bu projeler, ilçede sosyal yaşamı canlandırmayı ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

29.03.2025 10:00  Güncelleme: 10:07
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Maltepe Belediyesi bayram öncesi ilçe sakinlerine 5 müjde birden verdi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in seçim beyannamesinde vaat ettiği önemli projelerden olan mahalle evlerinin ilki Feyzullah Mahalle Evi, İBB desteğiyle hayata geçirilen Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi, Fındıklı Mekan ve Halk Market, Maltepe Mekan ve Çocuk Tarım Parkı hizmete başladı.

Maltepe Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarını devam ettirdiği merkezlerin açılışını gerçekleştirdi. Maltepe halkına birbiri ardına müjde veren belediye, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in seçim beyannamesinde vaat etmiş olduğu mahalle evlerinin ilk ayağı olan "Feyzullah Mahalle Evi"ni açtı. 78 metrekare alanda kütüphane, etüt sınıfı çalışma alanı, kafeterya, bahçe ve terastan oluşan merkezde vatandaşlar sosyalleşebilecek ve geniş ürün yelpazesine sahip sosyal tesislerden uygun fiyatlara güvenilir ve kaliteli hizmet alabilecek. Ayrıca alanda vatandaşlara yönelik atölyeler kurulacak ve kurslar verilecek.

Fındıklı'ya Sosyal Merkez ve Halk Market

Çalışmalar kapsamında ilçenin en kalabalık ikinci mahallesi Fındıklı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle içerisinde kütüphane, etüt merkezleri, sosyal yaşam alanları ve kafeteryanın yer alacağı Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi ve Maltepe Mekan da açıldı. Ayrıca merkezin yanında 21 metrekarelik alanda Halk Market de hizmete başladı. Market, doğal ve sürdürebilir üretimi teşvik etmek, güvenli, sağlıklı ve temiz gıdayı üreticiden sofralara taşımak için ve Anadolu'daki kadın kooperatiflerini destekleyerek kadınların üretimdeki rolünü arttırmak ve toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla açıldı. Yine trafiğin altgeçit çalışmasıyla yer altına alındığı ve yayalaştırma çalışmasıyla Maltepe'ye modern bir meydanın kazandırıldığı ilçe merkezinde de kafeterya ve insanların sosyalleşebileceği alanların yer aldığı Maltepe Mekan 20 metrekarelik alanda açıldı.

Çocuk Tarım Parkı

Son olarak Maltepe Belediyesi Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda "Çocuk Tarım Parkı"nı da hizmete açtı. Hizmete açılan park, çocukların tarım hakkında bilgi ve deneyim kazanmasını, doğaya ve tarıma teşvik edilmesini amaçlıyor. 5 bin metrekarelik alana sahip parkta bin metrekarelik bir alanda, 42 adet ekim ve eğitim tarhında çocuklar sebze ve bitki yetiştirme sürecini öğrenecek. Parkta bin metrekarelik alan meyve bahçesi olarak tasarlanıp 10 farklı türde meyve ağacı dikildi; 280 metrekarelik piknik alanı ise ailelerin ve çocukların doğa ile iç içe vakit geçirmesi için tasarlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden Bayram Öncesi 5 Yeni Proje Müjdesi - Son Dakika

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