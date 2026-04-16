Maltepe\'den İstanbul\'un hafızasına yolculuk

16.04.2026 09:39  Güncelleme: 09:42
Maltepe Belediyesi, Maltepelileri İstanbul'un tarihi noktalarıyla buluşturan ücretsiz gezi programlarını sürdürüyor. Katılımcılar, Çubuklu Siloları ve Yoros Kalesi'ni gezerek hem geçmişe tanıklık etti hem de eşsiz panoramik manzaranın keyfini çıkardı.

Maltepe Belediyesi'nin kent kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen ücretsiz gezi programları kapsamında düzenlediği turda, Maltepeliler İstanbul'un önemli tarihi ve kültürel noktalarını keşfetme fırsatı buldu. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden hareketle gezinin ilk durağı, Beykoz'da bulunan Çubuklu Siloları oldu. Eski endüstriyel siloların restore edilerek müze, sergi ve atölye alanlarına dönüştürüldüğü kompleks, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Sanat ve kültürle yeniden hayat bulan alan, modern kent yaşamıyla endüstriyel mirası bir araya getiren örnek projelerden biri olarak dikkat çekti. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen turda, eski siloların stratejik önemi ve tarihi süreçteki rolü ve sonrasında kültür noktasına dönüştürülerek İstanbullulara kazandırılma süreci anlatıldı.

Programın ikinci durağında ise Anadolu Kavağı'nda yer alan ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasında konumlanan Yoros Kalesi ziyaret edildi. Katılımcılar, tarihi Bizans dönemine uzanan kalede hem geçmişe tanıklık etti hem de eşsiz panoramik manzaranın keyfini çıkardı. Ücretsiz olarak sunulan gezi programları önümüzdeki günlerde farklı rotalarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

