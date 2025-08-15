Maltepe\'de Kaçak Molozlar Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Maltepe'de sokaklara kaçak olarak bırakılan moloz yığınları vatandaşın tepkisine neden oldu. Gece saatlerinde panelvan araçtan çuvallarla molozların bırakılması kameraya yansıdı. Maltepe'de çevre sakinlerinin aylardır süren şikayetlerine rağmen herhangi bir önlem alınmaması ise dikkat çekti.

Maltepe'de Fil Yokuşu Caddesi ile Ticaret Sokak kesişiminde bulunan boş alana moloz yığınları ve çöp atılması, mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Gündüzleri adeta çöp yığınına dönen alan atıl bir görüntüye neden oluyor. Belediye tarafından alanın temizlenmesi tepkiye neden oldu. Moloz yığınları havadan görüntülendi.

"Ailemle beraber gelmeye çekiniyoruz"

Tedirginliğini dile getiren mahalle sakini Yahya Kabataş, "Belli zamanlarda buraya molozlar, kullanılmayan koltuklar, eşyalar bırakılıyor. Akşam saatlerinde ateş yakılıp alkol tüketiliyor. Alışveriş merkezine yakın olduğu için bazen arabamızı buraya bırakıyorduk ama artık ailemle beraber gelmeye çekiniyoruz. Geç saatlerde arabanın yanına geldiğimizde, alkolün etkisinde olan kişilerle karşılaşıyoruz. Açıkçası güvenlik tehdidi oluşturuyor" dedi.

Kabataş, yaklaşık bir yıldır çocuğunu parka getiremediğini belirterek, "Basket potası, yeşil alan var ama kullanamıyoruz. Güvenlik kamerası yok, fiziki güvenlik yok. Kışın bu olaylar daha da artıyor. Bir kamera, uyarı veya güvenlik görevlisi ile burası kontrol altına alınmalı" dedi. - İSTANBUL