 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe'de "Sevginin Solmayan Yaprakları" Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de "Sevginin Solmayan Yaprakları" Sergisi

Sanatçı Sevgi Ülünçer’in “Sevginin Solmayan Yaprakları” isimli dördüncü kişisel  sergisinin açılışı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Maltepe\'de "Sevginin Solmayan Yaprakları" Sergisi
21.12.2023 - 12:14,
Abone Ol

Sanatçı Sevgi Ülünçer'in "Sevginin Solmayan Yaprakları" isimli dördüncü kişisel  sergisinin açılışı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılışına çok sayıda sanatseverin katıldığı sergide, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş tarafından Ülünçer'e plaket takdim edildi.

Yaşanmışlığın bir mevsim olsa kesinlikle sonbahar olması gerektiğini belirten Ülünçer, "Anılardan esinlenerek özlemle harmanladığım el sanatı hazan yapraklarıyla doğa ve insanın buluşmasının hüzünlü yönünü sanatseverlere anlatmak istedim" dedi.

Ülünçer'in tüm geliri Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne bağışlanacak el sanatları sergisi, 25 Aralık'a dek Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Maltepe, Gümüş, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de 'Sevginin Solmayan Yaprakları' Sergisi - Son Dakika


12:34
MSB, piyade okulundaki tartışmanın peşini bırakmıyor: Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değil MSB, piyade okulundaki tartışmanın peşini bırakmıyor: Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değil
11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03
Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak

Son Dakika
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 12:45:00. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de "Sevginin Solmayan Yaprakları" Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement