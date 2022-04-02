Maltepe 'Otizme Kırmızı Işık Yaktı' - Son Dakika
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Maltepe 'Otizme Kırmızı Işık Yaktı'

02.04.2022 13:21
Maltepe 'Otizme Kırmızı Işık Yaktı'

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" çerçevesinde İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ek Hizmet Binasında bir etkinlik düzenledi.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" çerçevesinde İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ek Hizmet Binasında bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ek Hizmet Binası Müdür Yardımcısı Cevdet Yavuz ev sahipliği yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü hassasiyetini vurgulamak için otizmli öğrencilerle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ek Hizmet Binası etkinlik salonunda bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte otizmli öğrenciler sahne alarak ritim perküsyon performansı sergiledi. Konser sonrasında binanın bahçesinde öğrenciler çiçek ekimi gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Maltepe Avrasya Özel Çocuklar Derneği ve Maltepe Huzurevinin birlikte düzenlediği etkinlikte söz alan yetkililer günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Avrasya Özel Çocuklar Derneği yetkilisi ve Özel eğitim Öğretmeni Aysu Umut Dilli "Otizmle yaşamanın en temel sorunu aslında Türkiye'nin tamamında yaşanılan sorunlardan biri olan 'ayrımcılıktır'. Bu sorunu da farkındalığın bir adım ötesi olarak kabullenmek ve bu kabulün yaşam alanlarında pratiğe geçirilmesidir. Otizmli bireylerin kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için, otizmli çocukların tamamının eğitim almasının önemi büyüktür" dedi. - İSTANBUL

Maltepe 'Otizme Kırmızı Işık Yaktı'
Maltepe 'Otizme Kırmızı Işık Yaktı'
Maltepe 'Otizme Kırmızı Işık Yaktı'

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Maltepe Belediyesi, İstanbul, Maltepe, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe 'Otizme Kırmızı Işık Yaktı' - Son Dakika


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