Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor

28.06.2022 09:07
Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ahmet Yakupoğlu (Maltepe) Parkı imalatının birkaç gün içinde yeniden başlayacağını ifade ederek, vatandaşlara sabırlarından dolayı teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ahmet Yakupoğlu (Maltepe) Parkı imalatının birkaç gün içinde yeniden başlayacağını ifade ederek, vatandaşlara sabırlarından dolayı teşekkür etti.

İmalat aşaması geçici bir süre duran Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaların bu hafta içinde yeniden başlayacağını ifade etti. Parkın, Kütahya'ya yakışan bir şekilde imal edileceğini ifade eden Başkan Işık, "Şehrimizin güzide parklarından olan halk arasında Maltepe Parkı olarak bilenen Ahmet Yakupoğlu Parkındayız. Parkımızda, piyasa dalgalanması öncesinde imalat başlamıştı. Yüklenici firmamız bu süreçte bazı malzemelerin temininde tedarik sıkıntısı yaşadığı için ara verilmişti. Birkaç gün içinde parkımızdaki imalat çalışmaları devam edecek. Özellikle Maltepe Mahallemizde yaşayan sakinlerimiz başta olmak üzere bazı hemşehrilerimizin 'park ne zaman bitecek' diye bize yönelttiği sorular gereği bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. Kendilerinden özür diliyoruz. Elimizde olmayan sebeplerle bir ara vermek zorunda kalmıştık. En kısa süre içinde parkımızı tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunacağız. Çok güzel bir park olacak. Sabırlarından dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi 'Seçim öncesi ne söz verdiysek, dönemimiz içerisinde tamamını yerine getireceğiz' 'Seçim öncesi ne söz verdiysek, dönemimiz içerisinde tamamını yerine getireceğiz'
Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, Maltepe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 09:13:13. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement