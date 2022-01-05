Maltepeli vatandaş, hayatını kurtaran belediye personeliyle buluştu - Son Dakika

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Duran Duman, Küçükyalı'da ölüm riskinden kurtardığı Maltepeli vatandaşı iş yerinde ziyaret etti.

Küçükyalı'da bir anda fenalaşarak bayılan ve yere düşmek üzere olan vatandaşa belediye personeli Duran yardım etti. Duran, vatandaşın kafasını otobüs durağındaki demirlere vurmasını önleyerek ölümle burun buruna gelme riskini önledi. Maltepe'de butik işleten vatandaş, kendisine yardım eden Duran ile iş yerinde bir araya geldi.

"Duyarlılığı için teşekkür ederim"

Geçirdiği sağlık sorunu sonrası kendisi ile bu kadar ilgilenilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen Maltepeli vatandaş, "Ben olayı tam olarak hatırlamıyorum, fakat anımsıyorum. Yarı baygınken benim için endişelenen insanların seslerini duyar gibiydim, fakat bilincim tam olarak açık olmadığı olayı detaylı aktarmam mümkün değil. Duran bey, bana yardımcı olmuş, montunu üzerime örtmüş, ambulans çağırmış ve gelene kadar benimle ilgilenmiş sanırım. Bu duyarlılığı için ve sonrasında beni ziyareti için kendisine teşekkür ederim" dedi.

"Bu bir insanlık vazifesi"

Maltepe Belediyesi personeli Duran Durman ise bunun "insanlık vazifesi" olduğunu söyledi. Olay gününü kurtardığı vatandaşın yanında tekrar anlatan Duman, "Biz ekip olarak Küçükyalı alt geçidin temizliği için görevlendirilmiştik. Sahaya geldiğimizde ben araçta iken kadın arkadaşımızın fenalaşmak üzere olduğunu gördüm. Araçtan inip yanına doğru ilerlediğimde bayılmak üzere olduğunu fark ederek kendisinin yere düşmesini önledim. Arkasında bulunan cam ve demirlerin üzerine düşmesini önlemeye çalıştım. O an aklımdan geçen tek düşünce 'yere düşerse başından ağır darbe alacak, ben bunu önlemeliyim' oldu. Benimle birlikte sonradan sağlıkçı olduğunu öğrendiğim bir kadın daha yardımcı olmaya çalıştı. Hemen montumu çıkarıp, üzerini örttüm, ambulansı aradım, ambulans gelene kadar yanından ayrılmadım. Cebindeki telefondan babasını arayarak ailesini de haberdar ettim. Bugün de kendisini ziyaret ederek iyi olduğunu görmek beni mutlu etti açıkçası" dedi.

Daha önce bir kişi zor durumdayken çevrede bulunan herkesin yardıma koştuğunu ancak günümüzde böyle bir yardımlaşmanın kalmadığını söyleyen Duran, "Bugünlerde ise sadece bir iki kişi ya yardım ediyor ya edemiyor ya da etmiyor. Bu yardımlaşma, dayanışma duygumuzu kaybetmeyelim isterim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL