Manavgat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutladı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin eğitim kurumları Side, Çolaklı, Sarılar, Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi, Side Gençlik Merkezi ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Manavgat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını'nın coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla etkinlik programı hazırladı. Manavgat Belediyesi'ne bağlı eğitim kurumlarının düzenlediği kutlama programı kapsamında; Çocuk Kültür Merkezi, Side Gençlik Merkezi, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi, Side, Sarılar, Çolaklı ve Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gösteri düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce çocuk, ellerinde Türk Bayrakları ile AKM'ye kadar kortej düzenledi. Uluslararası Halk Dansları Topluluğu ve Manavgat Belediyesi'nin Özgürlük Bandosu da Cumhuriyet ve çocuk marşları ile yürüyüşe eşlik etti. 23 Nisan kutlamalarına katılan çocuklar, hazırladıkları şiir, dans ve halk oyunları gösterilerini kent halkına sergiledi. Çocuklar ve öğretmenler, günün anlamına ithafen kırmızı- beyaz elbiseleri giydi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi'nin eğitim kurumlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladığını belirtti. Kara, "Sevgili çocuklar, sizler bizlere atalarımızın emanetisiniz. Bizler, o emanete dün olduğu gibi bugün de sahip çıkacağız. Bugün sizin bayramınız. Gönlünüzce eğlenmek hepinizin hakkıdır. Sadece sizlere değil bütün dünya çocuklarına ihtafen adlandırılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Önümüzdeki süreçte savaşsız, kavgasız ve yan yana büyüyen bütün dünyanın çocuklarımızın olması en büyük temennimiz. Bizler, sizler için varız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarının büyüklerisiniz. Sizlerin daha sağlıklı ve daha güzel bir ülkede yaşamasını sağlamak bizlerin görevi. Bu bilinçle bayramın gerçek sahiplerinin bayramını tekrar kutluyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.