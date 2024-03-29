Manavgat Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Soğuk Hava Deposu Projelerini İnceledi

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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cuma Pazarı Kapalı Pazar Yeri ve Taşağıl Soğuk Hava Deposu projelerini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manavgat Belediyesi'nin her mahalleye kapalı alan yapma projesi kapsamında Milli Egemenlik Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Manavgat Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarlanan projede, belediye ekipleri, esnaf ve vatandaşların pazar yerini daha işlevsel kullanabilmesi amacıyla idari bina, zabıta ofisi, mescit ve lavabolar da projeye dahil edildi.

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA SONA DOĞRU

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, temel atma töreninin ardından ilçedeki tarım üreticilerine destek olmak amacıyla söz verdiği, yapımı devam eden Taşağıl Soğuk Hava Deposu projesini yerinde inceledi. Ürünlerin raf ömrünü uzatarak ilçe tarımına katkı sağlamak amacıyla Taşağıl Bölgesinde yapımına başlanan soğuk hava deposu inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Şükrü Sözen'in proje incelemesine belediye başkan yardımcıları ve belediyenin teknik ekipleri de katıldı.

Başkan Sözen, ziyaret sırasında inşaatın son durumu hakkında bilgi alarak, çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

Soğuk hava deposuyla birlikte, tarlalarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri büyük bir heyecanla hasat eden üreticiler, ürünlerini aynı gün içerisinde soğuk hava deposuna ulaştırmanın avantajına sahip olacak. Soğuk Hava Deposu'nun Mayıs ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. 2 bin 360 m2'lik alana 2 katlı olarak inşa edilen soğuk hava deposunda, 21 adet soğuk hava deposu, paketleme bölümü, idari birimler, ofisler, yemekhane ve otoparktan oluşuyor.

Taşağıl Muhtarı Ali Nail Arseven de Soğuk Hava Deposu çalışmaları için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

"KENTİMİZE DEĞER KATIYORUZ"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kenti ileriye taşıyacak projelerin en yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti. Başkan Sözen, "Çiftçimize, üreticimize çok büyük katkısı olacağına inandığımız soğuk hava deposu projemizde büyük ilerleme kaydettik. Üreticimizin ürününü depolayabileceği, saklayabileceği, bölgemize katma değer katacak bir proje. Temelini attığımız kapalı pazar yerimizle birlikte esnafımızı ve pazarcımız kışın soğuk ve yağmurdan, yazın sıcaktan korunabilecek. Bu Pazar yerimizle birlikte neredeyse tüm mahallelerimize bir kapalı alan kazandırmış olacağız. Her iki projemizde en yakın zamanda halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.