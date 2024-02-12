Manavgat Belediyesi THM Topluluğu Arabesk Konseri Verdi

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Topluluğu, kültür ve sanat buluşmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Arabesk" konseri verdi.
Şef Onur Gök yönetiminde sahneye çıkan 95 kişilik Manavgat Belediyesi THM Korosu, "Arabesk" konseri verdi. Orhan Gencebay, Selami Şahin, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Hakan Taşıyan, Esengül, İbrahim Tatlıses ve Mustafa Keser'in sevilen eserlerini seslendiren THM Korosu'nun kapanış eseri "İzmir Marşı" oldu.
Konser sonrasında Onur Gök'ün eşi Damla Gök ve Yörtürk Vakfı Başkanı Mustafa Çolak tarafından Şef Gök'e çiçek takdim edildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e çok teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şef Onur Gök, şunları dile getirdi:
"Yıllardır bizlere bu imkanı veren, bizleri sizlerle buluşturan sevgili başkanıma çok teşekkür ediyorum. Tüm belediye başkan yardımcılarıma, kültür müdürümüze, Atatürk Kültür Merkezi çalışanlarına, rejiye ve kıymetli basın müdürlüğümüze, basın mensuplarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Alkışın en büyüğü de sevgili saz sanatçılarıma ve yoldaşlarıma. Türküler bizim özümüz ama biz yaşantımızda var olan, herkesin kulağında, dilinde olan arabeski de ayırmadık. Sizler de beğendiyseniz ne mutlu. THM Koromuzun bu keyifli konserini kimi zaman hüzünle kimi zaman sevinçle dinledik. İnsanı geçmişin özlemle yad ettiği günlerine götüren, karmaşık duyguları tattıran harika bir konser oldu. Koro Şefimiz Onur Gök'e ve tüm koristlerimize teşekkür ediyorum."
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