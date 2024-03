Manavgat Belediyesi Türkan Sözen Kreşi, Hizmete Açıldı

Yerel

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in annesi Türkan Sözen'in yaptırdığı Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in annesi, merhum eski Belediye Başkanı İbrahim Sözen'in eşi Türkan Sözen tarafından Manavgat Belediyesi'nin kontrolörlüğünde yaptırılan kreş ve gündüz bakımevi, yoğun bir katılımla hizmete açıldı.

Açılışa Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkan Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, Şükrü Sözen'in eşi Hatice Sözen ve çocukları, Sözen ailesi üyeleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, öğrenci velileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

TÜRKAN SÖZEN'E PLAKET TAKDİMİ

Açılışta Başkan Sözen tarafından annesi Türkan Sözen'e çiçek ve plaket takdim edildi. Başkan Sözen, "Bir gururu daha yaşıyorum. Bana hayatımın en büyük gururunu sizler yaşattınız. 15 yıl sizlere hizmet etme fırsatı yaşamımın en büyük gururuydu. Şimdi bir o kadar özel çünkü herkese nasip olmaz. Belediye Başkanı olarak annesine böyle bir yatırımdan dolayı çiçek ve plaket hediye eden bir evlat olarak da gurur duyuyorum, Allah'ım herkese nasip etsin" dedi.

400 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK

Kavaklı Mahallesi'nde bin 950 metrekare inşaat alanına yaptırılan proje, 400 öğrenciye hizmet verecek. Proje bodrum katta beş sınıf, zemin katta bir sınıf, birinci ve ikinci katlarda altışar sınıf ve çatı katında iki sınıf olmak üzere toplam 20 sınıf olarak tasarlandı. Binada öğrenciler için uyku odaları, geniş bir yemekhane, mutfak, faaliyet alanı, idari alanlar ve lavabolar bulunuyor. Ayrıca bahçe oyun grubu ve park ile 120 metrekare faaliyet alanı yer alıyor. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlandığı ve profesyonel meslek elemanlarınca detaylı programların yürütüleceği kreş çok amaçlı olarak tasarlandı. Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olarak Manavgat'a kazandırıldı.

Açılış töreninde konuşan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, en güzel yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"EN GÜZEL YATIRIM ÇOCUKLARA YAPILANDIR"

"Öncelikle Türkan Teyze'me çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımız en önemli yatırımımız. Saf, temiz, pırıl pırıl az önce de izledik. Bu çocuklarımıza olan destekleri, bu güzel yatırım için teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de Şükrü Başkan'ıma ediyorum. Manavgat'a ne yaptı diyenlere, onlar belki saymayı beceremedikleri için, o kadar çok eserler bıraktı ki. En güzeli de çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını hep beraber yapacağız. Manavgat'a hayırlı olsun. Bu eser geleceğe ve çocuklarımıza yönelik yapılmış bir eser. Sayısını hızla artırmamız gerekiyor. Çalışan annelerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Seçilen bölgenin de daha çok işçilerin, emekçilerin, genç nüfusun yoğun yaşadığı bir bölgenin seçilmesi de ayrı bir güzellik. Allah hepimize daha fazlasını hizmet etmeyi nasip eylesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum."

Açılış töreninde konuşan Başkan Sözen de annesi Türkan Sözen nezdinde Manavgat'taki tüm hayırseverlere teşekkür etti. Sözen, şunları kaydetti:

"Sizlerle beraber birçok projeyi gururla, onurla beraber açtık Manavgat'ta. Sizlerden aldığımız destek her şeyin önündeydi. Sizler bizlere cesaret verdiniz, güç verdiniz; bizler de süremizde çalıştık, başarmaya gayret ettik. Bütün bu projelerin en önünde çocuklara yapılan yatırımdır bizim için aslolan. Etüt merkezleri, gençlik merkezleri, kreşler, kız-erkek öğrenci yurtları gibi çocuklarımıza sahip çıkacağımız birçok yuvamızı yine sizlerle beraber açtık. Neden bunu önemsiyoruz? Bu güzel ülkenin, Allah'ın her türlü güzelliği verdiği, lütfettiği bu güzel ülkenin sahiplenilmeye ihtiyacı var. Onun içindir ki geçmişini bilen, örfünü, ananelerini bilen, tarihini bilen, bu ülkenin ne koşullarda bizlere bırakıldığını, her şeye rağmen nasıl sahiplenmemiz, yüceltmemiz, gerçek anlamda muasır medeniyetler seviyesine çıkarmamız gerektiğini bilen, sağduyulu düşünen bir nesil gerekiyor bu ülkeye her şeyden önce. O da Atatürk'ümüzün çizgisinden asla ödün vermemiş, Atatürk devrimlerini, değerlerini bilen ve çocuklarımıza bunu bir yol haritası olarak öğretmeye çalışan bu tarz yurtlarla, evlerimizle, çocuklarımızla birlikte olacağımız yuvalara bizim ihtiyacımız var. Her açılışta gurur duyuyorum. Kim ne derse desin, bugün asla ve asla beni kimse kırıcı konuşturamayacak. 15 yılda ne yaptı diyenlere de ben buradan asla cevap vermeyeceğim. Çok mutlu bir gün bugün, huzurlu bir gün bugün. Benim için manevi boyutu olan bir gün. Yalnız sizin huzurunuzda onlardan bir tek istirhamda bulunacağım. 15 yılda sizlerle beraber yaptığımız o bütün projelerin hepsini unutsunlar. Sadece lütfetsinler, burayı bari olumlu hanemize yazsınlar, onlardan tek istirhamım bu. Bu kreşin açılışı, çok önemli. Aranızda anneleri babalarını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum, ben de babamı kaybettim. Annem sağ, Allah'ım ona uzun ömürler versin. Hayatı mücadeleyle geçen bir kadın. 30 yıl gibi bir sürede kayınpederine emek veren, bir ömür kocasına emek veren, özveride bulunan ve en sonunda oğluna, çocuklarına, ailesine özveride bulunup onlar için hayatını feda eden bir kadın. Böyle bir annenin babanın evladı olmaktan gurur duydum, kardeşlerimde aynı gururu yaşıyor. Bu anne ki kocası belediye başkanlığı yaparken ayağı çizmeli o günün koşullarında Manavgat Belediyesi'nin Park Bahçe Müdürlüğünü yapan bir kadındı. Orta refüjlerin, ağaçların sürekli ekibiyle birlikte bakımını yapan ve bunu gönüllülük esasına dayalı yapan, kente ve eşine destek olmak için yapan bir kadındı. En son olarak da Manavgat'ımızdaki birçok hayırsever gibi asla bunu da yadsıyamamağız, bu kentte ki yapılan bütün eğitim kurumlarını hayırsever hemşehrilerimiz yapmıştır, onlardan da Allah razı olsun. En son olarak da annem, Allah uzun ömürler versin, bu eğitim kurumunu yaparak güzel çocuklarımıza emanet ediyor. Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi: 1950 metrekare kapalı alan, bodrum artı üç kat artı çatı katı. Beş adet bodrumda sınıf, zeminde bir adet sınıf, birinci ve ikinci katlarda 6'şar sınıf, çatı katında da iki sınıf olmak koşuluyla 20 sınıf ve toplamda 400 öğrencimize yuva olacak bir yer burası. Uyku odaları, yemek odaları, etüt odaları, mutfaklarımız, faaliyet odaları, idari odalar, oyun bahçesi gibi birçok muhteviyatı içinde barındırıyor.

Gurur duyuyoruz çünkü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, 'Eğitimdir ki bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirir' demiştir. Yine 'Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir' demiştir. Sizler de bizler de Atatürk'ümüzün yolundan giden insanlar olarak güzel bir neslin yetişmesi noktasında elimizden geleni yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Bu sürenin kontrolörlüğünü yapan, belediye ile iş birliği içerisinde bu süre gitti. Belediyenin kontrolörlüğünde, garantörlüğünde gitti. O süreyi taşıyan belediyedeki bütün arkadaşlarıma içtenliğimle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi emanet edeceğimiz öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz özenle seçildiler. Liyakatli ama bir o kadar da heyecanlı, bir o kadar da yaptıkları işi seven arkadaşlarım olarak bu süreye dahil oldular. Birkaç gündür de buranın hazırlanmasında emek veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu yatırımın bu noktaya gelmesinde gece gündüz çalışan çünkü çok kısa bir sürede neticeye gitti. Usiba Mimarlık ve kıymetli patronu Sibel US Hanımefendi'ye, Orhangazi Güven kardeşime, emeklerinden, çalışma anlayışlarından, sorumluluk anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah'ım inşallah imkanlar nispetinde herkese bu tarz eğitim kurumlarına katkı yapmak, küçük veya fazla nasip eder. Evladı olmaktan gurur duyduğum anneme katkılarından dolayı, çocuklara olan dokunuşundan dolayı ailem, çocuklarım, kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum."

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME KATKI

Çocukların okul öncesi eğitimine katkıda bulunmak ve annelerin sosyal hayata katılmalarına olanak sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manavgat Belediyesi, Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi projesiyle toplam 5'inci kreşini hayata geçirdi. Kurdele kesiminin ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkan Sözen ve Sözen ailesi üyeleri vatandaşlarla birlikte kreşi gezdi. Gezi sırasında Türkan Sözen çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Açılışta Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu ve Halk Oyunları Topluluğu tarafından gösteriler sergilendi.