Manavgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Manavgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

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Manavgat Kaymakamlığı'nın düzenlediği resmi törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Törene birçok devlet yetkilisi ve vatandaş katıldı. Çocuklar bando gösterisi, şiir, koro dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle kutlamalara renk kattı. Başkan Kara, dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim etti.

23.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:28
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(ANTALYA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manavgat Kaymakamlığı'nın düzenlediği resmi tören ile kutlandı.

Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte hazırladığı resmi 23 Nisan programına, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, devlet erkanı, oda başkanları, STK temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, gaziler, resmi ve özel okullar ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlama töreninde çocuklar, günün anlamına ithafen bando gösterisi, şiir, koro dinletisi, bayrak geçişi ve halk oyunları gösterisi yaptı. Kent genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyonda dereceye girenlere ise ödüllerini Başkan Kara takdim etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Kara, "Çocuklarımız, Cumhuriyet ve Atatürk değerleri ile yetişmeli ve bu kazanımlara sahip çıkmalı. Bayramın gerçek sahibi olan çocuklarımızın daha güzel ve daha aydınlık bir dünyada yaşaması en büyük temennimiz. Bu vesile ile Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da güzel yarınlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Manavgat\'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Kaynak: ANKA

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