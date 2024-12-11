Manavgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Manavgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtımı Devam Ediyor

Manavgat\'ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtımı Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine günlük 450 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevleri, sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek servisi gerçekleştiriyor.

11.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihtiyaç sahiplerine günlük 450 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almayı sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların evlerine sıcak yemekler ücretsiz teslim ediliyor. Aşevlerinde, diyetisyenlerin hazırladığı menüler, gıda mühendisleri gözetiminde tecrübeli aşçılar tarafından hijyenik ortamlarda hazırlanıyor. Her gün üç çeşit yemek haftanın 7 günü ihtiyaç sahibi 150 haneye toplamda günlük 450 porsiyon sıcak yemek ulaştırılırken yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara öncelik veriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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