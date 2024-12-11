Manavgat\'ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtımı Devam Ediyor

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihtiyaç sahiplerine günlük 450 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almayı sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların evlerine sıcak yemekler ücretsiz teslim ediliyor. Aşevlerinde, diyetisyenlerin hazırladığı menüler, gıda mühendisleri gözetiminde tecrübeli aşçılar tarafından hijyenik ortamlarda hazırlanıyor. Her gün üç çeşit yemek haftanın 7 günü ihtiyaç sahibi 150 haneye toplamda günlük 450 porsiyon sıcak yemek ulaştırılırken yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara öncelik veriliyor. - ANTALYA