Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Manavgat'ta feci kaza ucuz atlatıldı...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta 'U' dönüşü yapmak için duran otomobile anayoldan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza D-400 Karayolu Örenşehir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat doğru seyir halinde olan Yasin Kartal idaresindeki 34 MOL 384 plakalı otomobil, Örenşehir kavşağında 'U' dönüşü yapmak için duran Gani Çobanın kullandığı 07 YGE 45 plakalı otomobile çarpmasıyla meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada kazada, omzuna darbe alan Gani Çoban, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.