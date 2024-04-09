Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, çalışanları ve huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı boyunca görev yapacak olan çalışma arkadaşlarını ile İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren vatandaşlarla bayramlaştı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı boyunca görev yapacak olan çalışma arkadaşlarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ulaşım, Kaynak Geliştirme ve İştirakler, Zabıta ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü Kanal ve Su Arıza birimlerinde görev yapan çalışanlarla bir araya gelen Başkan Zeyrek, Ramazan Bayramlarını kutladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı boyunca görev yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ulaşım, Kaynak Geliştirme ve İştirakler, Zabıta ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü Kanal ve Su Arıza birimlerini ziyaret etti. Büyükşehir ve MASKİ çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Başkan Zeyrek," Bayramınız mübarek olsun. Ailelerinizle sağlıklı ve sıhhatle bir bayram geçirmek nasip olsun" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan tüm çalışanlarla büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Zeyrek," Yapılan yerel seçimlerde vatandaşlarımızın takdiri bizden yana oldu. Bize oy atan, oy atmayan anlayışında değiliz. Çalışma arkadaşlarımız da kime oy atmış olursa olsun, biz artık bir aileyiz. O sayfa geri kaldı, 31 Mart saat 17.00'de kapandı. Benim içimde de en ufak bir tedirginlik, herhangi olumsuzluk yok. Çok iyi bir 5 yıl geçireceğimizden hiç şüphem yok. Şehrimiz için çok güzel hayallerim var. İnşallah çok iyi hizmetleri yapmak bize nasip olur "dedi.
"Herkese kapım açıktır"
Çalışmalar sırasında her türlü aksaklık, gelişime yönelik fikirlere açık olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Zeyrek, çalışanların görüşlerini önemsediğini belirterek," Herkese kapım açıktır. Derdiniz vardır, ortak oluruz. Bir tek iş konusunda değil. Ailevi derdin vardır. Yine orada, bir Ferdi Ağabeyiniz vardır. Kendi içerisinde çözemediğiniz her şeyi buyurun gelin, hep birlikte çözüme kavuşturalım. Herkes öncelikle birbirine saygı duymak zorundadır. Saygı duymayınca bir birliktelik olmuyor. Saygının ötesinde, ben isterim ki keşke herkes birbirini çok sevse. Sevgi ve saygı olduğu yerde başarı kaçınılmaz oluyor. İnsanlar mutlu bir şekilde işlerine gidiyor. İşe giderken ayağının geri adım atmasını bilirim. Daha önce iş hayatımda benim de böyle bazı tecrübelerim olmuştur. Ayağınız geri adım atarak değil de, koşarak işinize gelmeniz benim sizden en önemli istediğim şeydir. Mutlu olun, birbirinize sahip çıkın. Benim çözmem gereken her dertte beni bulacaksınız. Çok güzel 5 yıl geçireceğiz "ifadelerinde bulundu. Bir yönünün çok babacan olduğunu, ancak aldığı paranın hakkını vermeyenin karşısında Spil Dağı gibi durduğuna dikkat çeken Başkan Zeyrek," İşimize, belediyemize sahip çıkın. Buradaki bir kürekte, 1 buçuk milyon insanın hakkı var. Bunu sakın unutmayın. Her attığım imzada bu benim aklıma geliyor. 7'den 70'e herkesin hakkı var" diye konuştu.
Başkan Zeyrek'ten huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen, ellerini öpen Başkan Zeyrek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Tüm imkanlarıyla huzurevi sakinlerinin yanlarında olduklarını belirten Başkan Zeyrek," İnşallah, daha güzel, daha kapasiteli bir bina yapmak bizlere nasip olur. Yaşlı nüfusumuz artıyor. Bu tip alanların da daha artması gerekiyor "dedi. Huzurevi sakinleri de Başkan Zeyrek'in sürpriz ziyareti nedeniyle mutluluğunu paylaştı. - MANİSA
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