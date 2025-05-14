Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı Hizmete Açtı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı Hizmete Açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Belediyesi iş birliğiyle Kent Lokantası’nın dördüncü, Halk Mandıra’nın ise beşinci şubesini Akhisar’da hizmete sundu. Seçimden önce verdikleri sözleri bir bir tuttuklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Hem hizmetleri yaptık hem altyapıya dokunduk hem de vatandaşımızın yanında olduk. Bunun yanında da geçen yıl yaklaşık 1 milyar lira bütçe fazlası verdik” dedi.

14.05.2025 16:16  Güncelleme: 17:06
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Belediyesi iş birliğiyle Kent Lokantası'nın dördüncü, Halk Mandıra'nın ise beşinci şubesini Akhisar'da hizmete sundu. Seçimden önce verdikleri sözleri bir bir tuttuklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Hem hizmetleri yaptık hem altyapıya dokunduk hem de vatandaşımızın yanında olduk. Bunun yanında da geçen yıl yaklaşık 1 milyar lira bütçe fazlası verdik" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası ile sağlıklı süt ve süt ürünlerine uygun fiyatla erişimini sağlayan Halk Mandıra'ların sayısı artmaya devam ediyor. Kent Lokantası'nın dördüncü, Halk Mandıra'nın ise beşinci şubesi, Başkan Zeyrek'in katılımıyla Akhisar'da düzenlenen törenle yurttaşların hizmetine girdi.

Açılış törenine Zeyrek'in yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, CHP İlçe Başkanı Hayriye Hacet, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Dört çeşit yemek 50 TL

Akhisar'a verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Zeyrek, "Kent Lokantaları, Halk Mandıra ve Halk Ekmek büfeleri, gerçekten sosyal belediyeciliğin en temsili göstergeleri olmuştur. Halkımız her geçen gün ekonomik krizin altında yorulurken onların sesini duymamak bizlere yakışmazdı. Salihli'mizde, Yunusemre'de, Soma'da ve şimdi de Akhisar'da Kent Lokantası'nı açmanın mutluğunu yaşıyorum. Kent Lokantası'nda dört çeşit yemeği 50 lira gibi bir sembolik ücretten vatandaşlarımıza sunuyoruz" diye konuştu.

Ekonomik verileri ve araştırma sonuçlarını paylaştı

Geride kalan 14 ayda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile hizmette çok güzel bir birliktelik yakaladıklarını kaydeden Zeyrek sözlerini, şöyle sürdürdü:

"17 ilçemizde de aynı birlikteliğimiz var. 1 Nisan sabahı itibarıyla bize oy atan, atmayan değil, Manisa'daki 1,5 milyon kişinin derdiyle dertlenen, onların sevincinde yanında olan bir yönetim anlayışını ortaya koymuştuk. Kent Lokantası ile birlikte aslında vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olmayı hedefliyoruz. Türk-İş'in açıkladığı verilere göre; dört kişilik bir ailenin Nisan ayı açlık sınırı 24 bin 35 lira, yoksulluk sınırı ise 78 bin 292 lira olmuştur. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 31 bin 142 lirayken ev geçindiren asgari ücretli 22 bin 104 lira, emekli ise 14 bin 469 liraya yaşam mücadelesi vermektedir. Geçtiğimiz Mart ayında Manisa genelinde yaptığımız bir araştırmada şunu gördük ki Manisa genelinde vatandaşlarımızın yüzde 48,3'ü, Akhisar'da ise yüzde 54'ü mutfak harcamalarını kısmak zorunda kalmış. Manisalıların yüzde 66'sı, Akhisar'da yüzde 68,1'i, kıyafet harcamalarını kısmak zorunda kalmıştır."

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

"Burada açtığımız Halk Mandıra şunu temsil ediyor; göreve geldiğimizde Manisa'daki bütün kooperatiflerle görüşme yaptık. En dokunulması gereken süt üreticileri kooperatifiydi. Artık süt üretmez, hayvanlarına yem alamaz hale gelmişlerdi. Şu anda yüzde 30 daha pahalıya kooperatiflerden sütü alıyoruz. Onların yüzü gülüyor ve para kazanır duruma geldiler. Bu aldığımız sütü mandıralarda 15 çeşit süt ürünü ürettirerek, yüzde 25 daha ucuza vatandaşımıza sunuyoruz. Kent Lokantamız da Akhisar Belediyesi'nin aşevinde üretilen, iaşesini Büyükşehir ve Akhisar Belediyesi'nin birlikte üstlendiği, dört çeşit yemeğin 50 liraya sunulduğu bir Kent Lokantası."

"Hizmet yaptık, altyapıya dokunduk, vatandaşın yanında olduk"

Seçim boyunca halkın parasını halka harcayacağını, ranta değil, halka hizmet edeceğini söylediğini hatırlatan Zeyrek, "Hem hizmetleri yaptık hem altyapıya dokunduk hem de vatandaşımızın yanında olduk. Bunun yanında da yaklaşık 1 milyar lira kar ettik. Bunun bir tek sebebi var. Tüm şeffaflığıyla hesap verilebilir bir şekilde vatandaşımızla her şeyi paylaşmak ve hak etmediği şekilde ihale alanları, sadece rant için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine zarar verenleri kapıdan içeriye sokmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok heyecanlı oldukları günlerden birini yaşadıklarını belirten Dutlulu ise şunları kaydetti:

"Çünkü uzun zamandan beri istediğimiz bir hizmete daha kavuşuyoruz. 2019'da göreve geldiğimizde Akhisar'da birçok şey değişti. Sosyal demokrat belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışı geldi. Aşevimiz her gün bine yakın yurttaşımıza ücretsiz yemek veriyor. Her ay 5 bine yakın çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyoruz. Her ay insanların yanındayız. Bakkal Kart projemizle hem bakkallara hem de binlerce vatandaşımıza destek oluyoruz. Ama üzülerek söylüyorum bir ayağımız topal basıyordu. Büyükşehir ayağından Akhisar yeterli hizmetleri alamıyordu. Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal belediyecilik istediğimiz seviyede değildi. 2024 seçimleriyle Ferdi Zeyrek Başkanımızla Büyükşehir Belediyesi'ni almamızla sosyal belediyecilik tüm Manisa'ya yayıldı."

CHP'li belediyelerin Kent Lokantaları'nın bu kadar ilgi görmesinin, sosyal belediyeciliğe ne kadar çok ihtiyaç olduğunun göstergesi olduğunu vurgulayan Dutlulu sözlerini, şöyle tamamladı:

"İş birliği devam edecek, Akhisar'a hizmet olarak dönecek"

"Belediyecilik sadece asfalt yapmak, park yapmak değil. Bu işleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra Akhisar halkından ihtiyacı olan vatandaşların, bu şehrin ve ülkenin zenginliklerinden yeterli pay alamayan tüm yurttaşlarımıza Akhisar Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla destek olacak. Ben Ferdi Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü artık sosyal belediyecilik açısından Akhisar hizmet almaya başladı. 100 milyona yakın maliyetle yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve etrafındaki düzenlemeler yapılıyor. Bu hizmetler artarak devam edecek. Yıllardır devam eden altyapı sorunlarına Ferdi Başkanımız çözümler bulmaya başladı. Altyapı olarak, üstyapı olarak Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi el ele çalışıyor. Eskiden biz Akhisar'da birçok hizmeti yapıyorduk ama büyük yatırımlar gelmiyordu. Eskiden Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a çok sıcak bakmıyordu. Aynı dili konuşmuyorduk. Beş sene boyunca bir merkez parkı yaptırdık, başka da bir şey yaptıramadık. Ama şimdi tam tersi, nereye ne hizmeti yapalım diyen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bu ortaklık, bu iş birliği devam edecek, Akhisar'a hizmet olarak bu işler dönmeye devam edecek."

Açılışın ardından protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte öğle yemeği yedi, Halk Mandıra'da alışveriş yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı Hizmete Açtı - Son Dakika

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