Manisa Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Moral İkramında Bulundu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Moral İkramında Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Moral İkramında Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavına giren öğrenciler ve ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çay, kahve, su ve limonata ikramında bulundu.

02.06.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavına giren öğrenciler ve ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çay, kahve, su ve limonata ikramında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav heyecanı bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da yaşandı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde sınava girecek öğrenciler ve onlara eşlik eden aileleri erken saatlerde okullara geldi. Öğrencilerin sınava alınmasıyla aileler için dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. LGS sabahı, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına ortak olmak üzere okulların önünde hazır bekleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu.

'Mobil İkram Aracı' ve stant kuran ekipler; 6 bin kişilik su, 3 bin kişilik limonata, çay ve kahve ikramında bulundu. Öğrenciler ve aileleri eğitime yönelik desteklerinden ve uygulamadan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Moral İkramında Bulundu - Son Dakika

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