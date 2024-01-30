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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sedef Kılıçarslan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sedef Kılıçarslan ile sözleşme imzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde play-off'larda oynamayı garantileyerek kadrosunu güçlendirdi. 1. Lig tecrübesi olan smaçör Sedef Kılıçarslan'ı renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sedef Kılıçarslan ile sözleşme imzaladı
30.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:50
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Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde play-off'larda oynamayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1. Lig tecrübesi olan smaçör, Sedef Kılıçarslan ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde sezonun sonuna yaklaşılırken, play-off'lara katılmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı bu hedef doğrultusunda kadrosuna önemli bir oyuncuyu daha kattı. Yeşil-beyazlı takım, 1. Lig tecrübesi de olan smaçör Sedef Kılıçarslan'ı renklerine bağladı. 1993 doğumlu isim Çanakkale Belediyespor ile başladığı voleybol kariyerine, Karayolları, Kazan Belediye, Yeşil Bayramiç, Kayseri Atletik Spor Kulübü, Çiçeklidede Spor Kulübü, Çan Gençlik Kale Spor Kulübü, Havran Belediye ve Bozüyük Belediye ile devam etti.

Manisa BBSK Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş, "2.Ligde normal sezon karşılaşmalarının artık sonuna doğru geldik. Şu an lider konumdayız ve play-off'lara katılmayı garantiledik. Tecrübeli ve genç oyuncularımız ile önemli galibiyetler aldık. Şimdi sıra Play-Off'da. Hedefimiz doğrultusunda da kadromuza başarılı oyuncu Sedef Kılıçarslan'ı dahil ettik. Kendisinin takıma büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün bizlere olan desteği ile daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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