Manisa'da 150 Çocuğa Buz Pateni Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da 150 Çocuğa Buz Pateni Etkinliği Düzenlendi

Manisa\'da 150 Çocuğa Buz Pateni Etkinliği Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 150 çocuğu İzmir'deki Aşık Veysel Buz Pisti'nde buz pateni ile tanıştırarak sosyalleşmelerine katkıda bulundu. Etkinlikte çocuklara eğitim verildi ve dönüşte hediyeler dağıtıldı.

29.01.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
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Manisalı çocukların sosyalleşmelerine ve hoşça vakit geçirmelerine katkı sağlamak için etkinlikler düzenlemeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 150 çocuğu İzmir'deki Aşık Veysel Buz Pisti'nde buz pateni ile tanıştırdı. Etkinlikte çocuklar hem keyifli anlar yaşadı hem de dönüşte Başkan Ferdi Zeyrek'in hediyeleriyle mutlu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde organize edilen etkinliğe Yunusemre Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi personelleri ve mahalle muhtarları da katılım gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla alınan çocuklar, İzmir'deki Aşık Veysel Buz Pisti'ne giderek eğlenceli ve unutulmaz dakikalar geçirdi. İlk kez buz pistine çıkan 150 çocuğa, uzman antrenörler eşliğinde temel ve teorik eğitim verildi. Çocuklar hem spor yapmanın hem de yeni bir aktiviteyi deneyimlemenin keyfini yaşadı. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. Etkinlik dönüşünde çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan ve içerisinde kırtasiye malzemeleri olan çantalar hediye edildi.

Mutlulukları gözlerinden okundu

Etkinliğe katılan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Arda Mahallesi Muhtarı Sevcan Alkan, "Sabah erken saatlerde çocuklarımızla birlikte araçlarımıza binip İzmir'e geldik. Çocuklar buz pistinde eğlenceli vakit geçirdi, bol bol kayarak neşelendi. Dönüşte ise Başkanımız Ferdi Zeyrek'in özel olarak hazırlattığı hediyeler çocuklara ulaştırıldı. Çocuklarımız hediyeleri görünce çok mutlu oldu. Bu güzel organizasyonu düzenlediği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Çocuklarımızın hem sporla buluşma hem de farklı aktivitelerle tanışma imkanı sunan bu tür organizasyonlar, onların hayatına renk katıyor. Bu etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşmelerini ve hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Manisa'mızda sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi çok önemsiyoruz, çocuklarımızı hayatımızın merkezine alıyoruz. Onların mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara yönelik sosyal projeleri, bu yıl içinde de düzenli olarak devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da 150 Çocuğa Buz Pateni Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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