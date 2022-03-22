Manisa'da 17 kaymakamın katılımıyla toplantı yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da 17 kaymakamın katılımıyla toplantı yapıldı

22.03.2022 19:01
Manisa'da 17 kaymakamın katılımıyla toplantı yapıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında Kaymakamlar Değerlendirme Toplantısı, 17 kaymakamın katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında Kaymakamlar Değerlendirme Toplantısı, 17 kaymakamın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığında, vali yardımcıları, 17 ilçe kaymakamı, il-ilçe milli eğitim ve gençlik ve spor müdürlerinin katılımıyla Kaymakamlar Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, 17 ilçenin uyum içerisinde çalışması, yürütülen çalışmalar ile koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi amacıyla geniş katılımlı bir toplantı yaptıklarını belirterek "Ehliyet ve açık öğretim sınavlarında basına da yansıyan kopya girişimlerine karşı daha dikkatli olmamız ve sınavlarda aldığımız tedbirleri artırmamız gerekiyor. Bununla birlikte okul servis araçlarına ilişkin denetimlere önem vermeliyiz. Servis araçlarının denetimi konusunda Jandarma ve Emniyet trafik ekiplerimiz denetlemeler yapıyor, kurallara uymadığı tespit edilenlere de cezai işlem uyguluyor. Ancak bu konuda okul idarelerinin de denetim yapmaları gerekiyor, özellikle de çocukların emniyet kemerleri takılmadan servisin hareket etmesine izin verilmemesi gerekiyor. Evlerinden aldığımız ve evlerine bıraktığımız sürede öğrencilerimizin güvenliğinin bizim sorumluluğumuzda olduğunu unutmayalım" dedi.

Toplantıda ilk olarak İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından 17 ilçe bazında kurumlarına ait genel bilgilendirme yapılarak gerçekleştirilen yatırım, faaliyet ve projelere ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı; kaymakamlar tarafından ilçelerine ilişkin genel bilgi verilmesi, eğitim ve spor alanında talep ve isteklerini iletmeleri sonrası yapılan görüş alışverişi ile sona erdi. - MANİSA

Manisa'da 17 kaymakamın katılımıyla toplantı yapıldı

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milli eğitim bakanlığı, Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da 17 kaymakamın katılımıyla toplantı yapıldı - Son Dakika


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