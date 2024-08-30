Manisa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri büyük alkış aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri büyük alkış aldı

Manisa\'da 30 Ağustos Zaferi\'nin 102. yılı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri büyük alkış aldı

Manisa'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Törende ayrıca halk dansları gösterisi ve asker üniforması giyen bir çocuğun katılımı da yer aldı.

30.08.2024 12:26  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kutlama programı düzenlendi. 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende bir konuşma yapan Manisa Valisi Enver Ünlü, "Geçmişi kahramanlıklarla dolu olan milletimiz için ağustos ayı aynı zamanda zaferler ayıdır. Malazgirt'ten Kosova'ya, Çaldıran'dan Mohaç'a uzanan ve Çanakkale'de Anafartalar ve Conkbayır ile abidevi bir hüviyet kazanan, Türk Milletinin üstün başarıları, Büyük Taarruzla taçlanmıştır. Büyük Taarruz; milli ve mukaddes değerlerimizi ayaklar altına alarak, bizi öz yurdumuzdan söküp atmak isteyen müstevlilere karşı, vatanını müdafaa eden büyük milletimizin tarihe mal olan müstesna bir mücadelesidir" dedi.

Vali Ünlü'nün konuşmasının ardından Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandoları tüfekli gösteri sundu. Yakın dövüş tekniklerindeki hünerlerini de sergileyen komandolar izleyenleri mest etti.

Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi halk dansları topluluğu tarafından Ege Bölgesine özgü Efe oyunları oynanırken asker üniforması giyen küçük bir çocuk da gösterilere eşlik etti.

Kutlama programı tören geçişiyle sona erdi.

Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Krutca Eker, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalpler, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Zafer İksir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kırkağaç, Komando, manisa, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri büyük alkış aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı kutlamalarında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandolarının gösterileri büyük alkış aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement