Manisa ile Balkan coğrafyası iftar sofrasında buluştu

09.03.2026 20:24  Güncelleme: 20:38
Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği iftar programında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Bulgaristan'dan gelen konuklar bir araya geldi. İlişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan gecede, dayanışma ve birlik mesajları verildi.

Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Bulgaristan'dan gelen heyeti bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede, iki bölge arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği ev sahipliğindeki iftara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP İl Başkanı İlksen Özalper, kardeş şehir Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Sliven Milletvekili Hüseyin Hafızov, Şumen Milletvekili Hamid Hamid, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu, konuklara teşekkür ederek, "Ramazan ayı, dayanışma ruhunu ve gönül birliğini pekiştirirken, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"İlişkilerimiz daha da güçlenecek"

Ramazan ayında kurulan sofralarla birlik beraberlik güçlerinin arttığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, Ramazan ayının birleştirici gücünün, paylaşmanın gönülleri bir araya getirmede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Herkese hayırlı Ramazanlar dileklerini ileten Başkan Dutlulu, Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğinde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Başkan Dutlulu, Bulgaristan ile olan bağların önemine değinerek, 2019 yılından bu yana süregelen kardeş şehir ilişkilerini hatırlattı. Kırcaali Belediyesi ve Bulgaristan'dan gelen milletvekilleriyle gerçekleştirdikleri toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Başkan Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Bulgaristan ve Kırcaali ile olan ilişkilerimizi her geçen gün daha da ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.

Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, iftar sofrasını paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türk toplumu olarak iyi ve kötü günlerde birbirine destek olmanın önemine vurgu yaptı.

CHP İl Başkanı İlksen Özalper de dernek yönetimine teşekkürlerini ileterek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve gelecek yıllarda da aynı sofralarda bir araya gelme temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Besim Dutlulu, Bulgaristan, Balkanlar, Manisa, Kültür, İftar, Yerel, Son Dakika

