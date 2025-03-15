Manisa'da Büyük İftar Sofrası ile Ramazan Birlikte Kutlandı - Son Dakika
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Manisa'da Büyük İftar Sofrası ile Ramazan Birlikte Kutlandı

Manisa\'da Büyük İftar Sofrası ile Ramazan Birlikte Kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaştı. Alaşehir'de düzenlenen büyük iftar programında konuşan Zeyrek, halkın parasını halk için harcadıklarını vurgulayarak, yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

15.03.2025 13:28  Güncelleme: 13:31
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, halkın parasını halk için harcadıklarını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin parası o kadar bereketli ve o kadar kutsal ki her şeye de yetiyor çok şükür" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini Alaşehir'de kurulan büyük iftar sofrasında vatandaşlarla paylaştı. Binlerce Alaşehirliyi bir araya getiren iftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Denizli Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkanı Ecevit Emir, il ve ilçe yöneticileri, bürokratlar katıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu mübarek ayda dualarınız, ibadetleriniz, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Manisa'da temiz bir sayfa açtı, bembeyaz bir değişimin adresi oldu. Beyaz sayfa leke götürmez, kir götürmez. Allah kendisine sizlere de hatasız, kazasız hizmet etmeyi nasip etsin. Bu dileğimi buradan kendisine iletmek istiyorum. Alaşehir'imizde 17 kilometrelik içme suyu hattımızı Ferdi başkan değiştiriyor. Avşar Barajı'ndan basılan suyun, ancak yüzde 60'ı Alaşehir'e ulaşabiliyordu, arıza olduğunda 18 saat susuz kalıyorduk. Ferdi başkanımız, 200 milyon liralık bir projeye imza atarak suyu ilçemize getiriyor, 7 bin 500 tonluk bir depo da inşa ediliyor ve böylece su kesintilerine son verecek. İnşallah yaz aylarında artık su musluklarımızdan kesintisiz akacak. Mahallelerimize düğün salonu, taziye evi, gasilhane ve köprü yapılıyor. Bu yıl kanayan yaralarımızın hepsine parmak basıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum" dedi.

Önceki dönemde Alaşehir'de büyükşehir belediye başkanı görmeye alışık olmadıklarını dile getiren Öküzcüoğlu, "Ama Ferdi başkan, halka yukarıdan bakan, kibirli bir anlayışı sona erdirdi, yerine mütevazı bir yönetim anlayışını getirdi. Artık kurtlar sofrası yok, Halil İbrahim sofrası var. Bu sofrada bereket var, bu sofrada insaf düzeni var. İsraf düzeni bitti, kardeşlik düzeni geldi. Ferdi Başkanımız, bizi defalarca ziyaret etti, her seferinde özel programlar düzenledi. Kendisine şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayarak "Bana hep soruyorlar, 'Cumhurbaşkanlığı kısıtlama tedbirleri var, merkezi bütçeden gelen para azaldı ama bu kadar yatırımı nasıl yapıyorsunuz?' Biz Avşar Barajı'ndan Alaşehir'in su sorununu çözecek projeye yaklaşık 180 milyon lira harcadık. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde hak etmediği şekilde ihale alanlar, haksız kazanç sağlayanlar, bankamatik memurları yok. Artık onlar bu kapıdan içeri giremiyorlar ve hiçbir zaman da giremeyecekler. Seçimde söz verdim, bu sözümün her zaman arkasında duracağım. Biz kendi cebimizden harcamıyoruz bu parayı. Hepimizin vergileriyle, devletimizin bize emanet ettiği bütçeyi halk için harcıyoruz. Halkın parasını, halk için harcıyoruz ve böyle de devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Zeyrek, "Çünkü bu şekilde olduğunda aynı bugün bu sofrada buluştuğumuz gibi mübarek Ramazan'da ekmeğimizi bölüşüp lokmayı paylaşıyoruz. Sizlerle birlikte inanın ki o Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin parası o kadar bereketli ve o kadar kutsal ki her şeye de yetiyor çok şükür. 11 ayın sultanı Ramazan'da bu mübarek günlerde, Allah'ım tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları yüce makamında kabul eder ve vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, dirliğimizi daim eder inşallah. Görüşemezsek Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun" dedi.

Binlerce kişinin aynı sofrada buluştuğu iftar programının ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve beraberindekiler, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelip sohbet ederek hayata geçirilen projeleri anlatarak taleplerini dinledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Büyük İftar Sofrası ile Ramazan Birlikte Kutlandı - Son Dakika

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