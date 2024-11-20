Manisa\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Korteji Düzenlendi

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Manisa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin öncülüğünde kortej yürüyüşü düzenlendi. Çocuklar, haklarına dikkat çekerek yetişkinlere çağrıda bulundu.

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşü, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım ve Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş'ün katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklar, eşit haklar ve daha iyi yaşam şartları taleplerini dile getirdi.

Durbay: "Çocukların sesi olmak için buradayız"

Kortej yürüyüşü öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, etkinliğin önemine dikkat çekerek "Ben bugün çok mutluyum. Şehzadeler'in belediye başkanı olarak ilk defa bir çocuk yürüyüşü gerçekleşiyor kentimizde. Çocuklar haklarına sahip çıkıyorlar. Diliyorum ki çocukların çalıştırılmadığı, çocuk işçiliğinin bittiği, çocuk gelinlerin olmadığı ve çocukların eşit imkanlara sahip olduğu, hem eğitimde, hem gıdaya erişimde, hem de güvenli sokaklarda oynamakta eşit haklara sahip olduğu bir ülke için biz var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Şehzadeler'de ilk defa çocuklardan oluşan kent konseyinde çocuk konseyimizi kurduk. Kent Konseyi Başkanımız Yasemin Hanım da burada. Umarım çok daha güzel günlerde bugünün sıradan bir günmüş gibi kutlarız. Çünkü o gün biraz çok var gibi görünüyor ama eşit eğitim, eşit gıdaya erişim, eşit oyun hakkı tüm çocukların hakkı. Biz de bugün aslında çocukların sesine ses olmak için buradayız" dedi.

"Eğitimde, sağlıkta, oyunda eşitlik talep ediyoruz"

Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Ecrin Gökçe Çelebi ve Tuğşad Kağan Yılmaz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul ederek bu günü Dünya Çocuk Hakları Günü ilan etti. Bu sözleşme, çocuk haklarında köklü değişimlere yol açmış ve bugün biz çocukların hakları için temel bir uluslararası metin olmuştur. Sözleşme, her çocuğun özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu, yaşam şartlarının iyileştirilmesi için uluslararası iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Ancak günümüzde hala pek çok coğrafyada çocuk hakları ihlalleri devam ediyor. Savaşlardan, yoksulluktan ve eşitsizlikten en çok etkilenen biz çocuklarız. Tüm çocuklar için eşit bir dünya ve eşit haklar istiyoruz. Eğitimde, sağlıkta, oyunda ve temel ihtiyaçlarımızda eşitlik sağlanmasını talep ediyoruz. Siz yetişkinlerden bizi duymanızı, çocuk hakları için birlikte çalışmayı talep ediyoruz. Biz de Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak, tüm çocuklar adına çaba göstereceğiz. Hiçbir arkadaşımızın kötü muamele görmediği, eşit hakların sağlandığı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

Çocuk Meclisi, Şehzadeler'de yaşayan tüm çocuklar adına mücadeleye devam edeceklerini ve eşit hakların sağlandığı bir gelecek için yetişkinlerle birlikte çalışacaklarını vurgulayarak etkinliği tamamladı. Çocukların anlamlı mesajı, yetişkinlerden de büyük alkış aldı. - MANİSA