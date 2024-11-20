Manisa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Korteji Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Korteji Düzenlendi

Manisa\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Korteji Düzenlendi

Manisa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin öncülüğünde düzenlenen kortej yürüyüşünde çocuklar, haklarına dikkat çekerek eşitlik talep ettiler.

20.11.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin öncülüğünde kortej yürüyüşü düzenlendi. Çocuklar, haklarına dikkat çekerek yetişkinlere çağrıda bulundu.

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşü, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım ve Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş'ün katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklar, eşit haklar ve daha iyi yaşam şartları taleplerini dile getirdi.

Durbay: "Çocukların sesi olmak için buradayız"

Kortej yürüyüşü öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, etkinliğin önemine dikkat çekerek "Ben bugün çok mutluyum. Şehzadeler'in belediye başkanı olarak ilk defa bir çocuk yürüyüşü gerçekleşiyor kentimizde. Çocuklar haklarına sahip çıkıyorlar. Diliyorum ki çocukların çalıştırılmadığı, çocuk işçiliğinin bittiği, çocuk gelinlerin olmadığı ve çocukların eşit imkanlara sahip olduğu, hem eğitimde, hem gıdaya erişimde, hem de güvenli sokaklarda oynamakta eşit haklara sahip olduğu bir ülke için biz var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Şehzadeler'de ilk defa çocuklardan oluşan kent konseyinde çocuk konseyimizi kurduk. Kent Konseyi Başkanımız Yasemin Hanım da burada. Umarım çok daha güzel günlerde bugünün sıradan bir günmüş gibi kutlarız. Çünkü o gün biraz çok var gibi görünüyor ama eşit eğitim, eşit gıdaya erişim, eşit oyun hakkı tüm çocukların hakkı. Biz de bugün aslında çocukların sesine ses olmak için buradayız" dedi.

"Eğitimde, sağlıkta, oyunda eşitlik talep ediyoruz"

Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Ecrin Gökçe Çelebi ve Tuğşad Kağan Yılmaz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul ederek bu günü Dünya Çocuk Hakları Günü ilan etti. Bu sözleşme, çocuk haklarında köklü değişimlere yol açmış ve bugün biz çocukların hakları için temel bir uluslararası metin olmuştur. Sözleşme, her çocuğun özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu, yaşam şartlarının iyileştirilmesi için uluslararası iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Ancak günümüzde hala pek çok coğrafyada çocuk hakları ihlalleri devam ediyor. Savaşlardan, yoksulluktan ve eşitsizlikten en çok etkilenen biz çocuklarız. Tüm çocuklar için eşit bir dünya ve eşit haklar istiyoruz. Eğitimde, sağlıkta, oyunda ve temel ihtiyaçlarımızda eşitlik sağlanmasını talep ediyoruz. Siz yetişkinlerden bizi duymanızı, çocuk hakları için birlikte çalışmayı talep ediyoruz. Biz de Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak, tüm çocuklar adına çaba göstereceğiz. Hiçbir arkadaşımızın kötü muamele görmediği, eşit hakların sağlandığı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

Çocuk Meclisi, Şehzadeler'de yaşayan tüm çocuklar adına mücadeleye devam edeceklerini ve eşit hakların sağlandığı bir gelecek için yetişkinlerle birlikte çalışacaklarını vurgulayarak etkinliği tamamladı. Çocukların anlamlı mesajı, yetişkinlerden de büyük alkış aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çocuk Hakları Günü, Yerel Haberler, Kent Konseyi, Etkinlikler, Şehzadeler, manisa, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Korteji Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Korteji Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.