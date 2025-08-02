Manisa'da Engelli Bireye Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Eli - Son Dakika
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Manisa'da Engelli Bireye Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Eli

Manisa\'da Engelli Bireye Büyükşehir Belediyesi\'nden Yardım Eli
02.08.2025 14:21  Güncelleme: 14:37
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan engelli Gökhan Bürelli, zorlu koşullarda hayat mücadelesi verirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaçları karşılanarak destek olundu. Erzak, beyaz eşya, televizyon ve bir yıllık kira yardımı yapılan Bürelli, yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tek başına zorlu şartlarda yaşayan engelli birey Gökhan Bürelli'ye, Manisa Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı. Bürelli'ye erzak, beyaz eşya, televizyon, çekyat desteği sağlanırken, bir yıllık kirası da karşılanacak.

Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi'nde tek başına yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Gökhan Bürelli, geçimini engelli maaşı ve sosyal yardımlarla sürdürüyor. Evinde ciddi eksikler bulunan Bürelli'ye, Manisa Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bürelli ile iletişime geçerek ihtiyaçlarını belirledi ve gerekli yardımları sağladı. Temel ihtiyaç malzemeleri ve erzak desteğinin yanı sıra Bürelli'ye çekyat, beyaz eşya, televizyon yardımında da bulunuldu. Gökhan Bürelli'nin bir yıllık kirasının da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetini dile getiren Gökhan Bürelli, "2017-2019 yıllarında Alparslan Türkeş Köprüsü altında çardakta kalmıştım. Son üç yıldır bu evdeyim. Sosyal Yardımlaşma'nın yardımlarıyla ve engelli maaşım ile geçiniyorum. Beni rahatsız eden bazı çocuklardan dolayı sıkıntılar yaşıyordum. Haberi duyduktan sonra Büyükşehir Belediyesi hemen beni aradı, gelip ihtiyaçlarımı karşıladılar. Çamaşır makinem bozuktu, bulaşık makinem yoktu, buzdolabım elektrik çarpıyordu. Televizyon, çekyat ve erzak da getirdiler. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Arif Bayraktar ise "Vatandaşımız yalnız yaşıyor ve sadece engelli maaşıyla geçiniyor. Evinde neredeyse hiç eşyası yoktu. Yaşadığı sıkıntılar ile ilgili haberin ardından Besim başkanımızın talimatıyla televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi, çekyat, dolap, vantilatör gibi birçok ihtiyacı karşılandı. Ayrıca Şehzadeler Belediyesi de yemek ihtiyacını üstlendi. Bu duyarlılık için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Nurşen Akça da "Vatandaşımızın sıkıntılarını öğrenince hemen evine geldik. Evinin durumu gerçekten çok kötüydü. Hemen harekete geçerek erzak gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra gerekli ev eşyalarını da temin ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

"Bu şehirde kimse yalnız değil"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım çağrısına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, "Gökhan kardeşimizin yaşadığı zorlukları görünce hemen harekete geçtik. Tüm ihtiyaçlarının yanı sıra kirasını da üslendik. Bu şehirde kimsenin kendini yalnız hissetmemesi ve halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda dertlerine derman olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yurttaşlarımız, kendisi ya da yakını için yardım taleplerini Alo 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla bizlere her an ulaştırabilir. Hiçbir hemşehrimiz yalnız değil" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Engelli Bireye Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Eli - Son Dakika

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