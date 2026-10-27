Manisa'da GSB yurtlarındaki gençler Komşum Projesi'yle yaşlılara destek oluyor - Son Dakika
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Manisa'da GSB yurtlarındaki gençler Komşum Projesi'yle yaşlılara destek oluyor

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Manisa\'da GSB yurtlarındaki gençler Komşum Projesi\'yle yaşlılara destek oluyor
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Manisa'da GSB yurtlarında kalan üniversiteliler, Komşum Projesi'yle yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ev işlerine yardımcı oluyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Gençler sohbet ederek yaşlıların yalnızlığını paylaşıyor; yaşlılar yalnız olmadıklarını hissediyor.

Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversiteli gençler, "Komşum Projesi" kapsamında yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ev işlerine yardımcı oluyor, ihtiyaçlarını karşılıyor ve sohbetleriyle yalnızlıklarını paylaşıyor. Gençler ile yaşlılar arasında sevgi, saygı ve dayanışma köprüleri kuran proje, gönüllere dokunuyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Komşum Projesi" kapsamında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında özellikle yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden gönüllü öğrenciler, büyüklerinin günlük işlerine yardımcı oluyor, ihtiyaçlarıyla ilgileniyor ve onlarla sohbet ederek yalnızlıklarını paylaşıyor.

Ziyaretlerde yaşlıların hayat tecrübelerini dinleyen gençler, kuşaklar arasında gönül bağları kurarken toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın da güzel örneklerini sergiliyor. Manisa'nın farklı ilçelerinde sürdürülen proje sayesinde yaşlı vatandaşlar kendilerini yalnız hissetmezken üniversiteli gençler de büyüklerinin sevgisinden, dualarından ve tecrübelerinden yararlanıyor.

"Onların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk"

Projede gönüllü olarak yer alan üniversite öğrencileri, yaşlı vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Üniversite eğitimi için ailelerimizden uzakta yaşıyoruz. Bu proje sayesinde burada da bize aile sıcaklığını hissettiren büyüklerimiz oldu. Onların kapısını çalmak, bir ihtiyaçlarını karşılamak, ev işlerine yardımcı olmak ve birlikte sohbet etmek bizleri çok mutlu ediyor. Bazen bir bardak çay eşliğinde yapılan samimi bir sohbetin bile onlar için ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Biz onlara yardımcı olmak için gidiyoruz ama her ziyaretimizde onların sevgisinden, dualarından ve hayat tecrübelerinden çok şey öğrenerek ayrılıyoruz. Bir büyüğümüzün yüzündeki tebessüme vesile olabilmek bizim için her şeyden değerli. Bu projede yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir büyüğümüzün duasını almak çok kıymetli"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Komşum Projesi'nin gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi ve toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

GSB yurtlarının yalnızca barınma hizmeti sunmadığını, gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine de katkı sağladığını vurgulayan Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen Komşum Projesi ile gençlerimizi büyüklerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa'mızın merkezinde ve ilçelerinde bulunan yurtlarımızda kalan gönüllü öğrencilerimiz, yaşlı büyüklerimizi evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarına destek oluyor, günlük işlerinde yardımcı oluyor ve en önemlisi onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor" dedi.

Türk kültüründe büyüklere sevgi, saygı ve vefa göstermenin önemine dikkat çeken Öztürk, "Gençlerimiz büyüklerimizin kapılarını çalarken aslında gönüllerine de dokunuyor. Bazen samimi bir sohbet, bazen küçük bir yardım, bazen de içten bir tebessüm büyük mutluluklara vesile oluyor. Bir büyüğümüzün hayır duasını almak, gönlünde yer edinmek bizim için son derece kıymetli. Bu anlamlı buluşmalarda büyüklerimiz kendilerini değerli hissederken gençlerimiz de onların hayat tecrübelerinden ve sevgilerinden önemli kazanımlar elde ediyor" diye konuştu.

Gençlerin merhametli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Öztürk, Manisa genelindeki yurtlarda dayanışma çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek projeye gönüllü katılan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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