Manisa'da İmamoğlu İçin Yürüyüş Düzenlendi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Alanlarda olunduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atayamayan bir hükümet olduğunu kaydeden Zeyrek, "Şuna inancım asla azalmadı: Bu güzel ülkeye hak, hukuk, adalet gelecek" diye konuştu.

Manisalılar, İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için dün akşam da bir araya geldi. Yürüyüşte, Zeyrek'in yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP ilçe başkanları ve binlerce vatandaş yer aldı.

Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, demokrasi ve adalet taleplerini dövizler ve sloganlarla dile getirerek, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" çağrısında bulundu.

Zeyrek, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Pazar günü halk kazandı"

"Günlerdir bu alandayız. Sizler gibi bizlerin de gözlerine uyku girmiyor. Sabah bana bir mesaj geldi. Türkiye'nin umudu Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel şunu yazmış: 'Manisa'yı takip ediyorum. Manisa'yı izliyorum. Sizlerle gurur duyuyorum' demiş. Her zaman bu alanlardayız. Ne bir santim eğileceğiz ne de bir adım geri gideceğiz. Çünkü biz halkız. Halk ve hükümet karşı karşıya gelirse her zaman halk kazanır. Pazar günü halk kazandı, 15 milyon kişi oy attı. Bu şu demektir; artık mevcut hükümetin meşruiyeti ortadan kalkmıştır. Artık hükümet, istifa etmelidir. Karanlıktan aydınlığa giden bu yolda, omuz omuza, birleşe birleşe güçlenenlere selam olsun.

"Kayyumu atatmayan, işte burada dimdik duran cesur yüreklerdir"

O kayyumu atatmayan, işte burada dimdik duran cesur yüreklerdir. Bugün Şişli Belediyesi'ne haksız şekilde kayyum atandı. İlk talimatı, caddelerdeki Ekrem Başkan'ın posterlerinin kaldırılması oldu. Caddelerden kaldırırsınız, ancak o sevgiyi bizim yüreğimizden asla kaldıramazsınız. Kapatılan kent lokantalarına inat halkın yanında olacağız, Manisa'nın dört bir yanında bayram sonrasında kent lokantaları açılacak. Çünkü biliyoruz ki halkımızın ihtiyacı var. Kreşleri, halk ekmeği, kent lokantalarını açmaya aralıksız devam edeceğiz. Ta ki bu adaletsiz düzen son bulana, hükümet halkını düşünene kadar.

Evlatlarımızın, yarınlarımızın adalet ve hukuk içinde yaşaması için buradayız. Sadece bu alanlardakiler için değil herkesin çocukları için de buradayız. Zannediyorlar ki bu yaptırımlarla bu hukuksuz davranışlarla bizi yaralayabileceklerini, bu alanların dolmayacağını sanıyorlar. Bu alanlarda artık siyaset yok, bozkurt işareti, rabia işareti, zafer işareti yapan her kesimden insan var. Bu güzel ülke için mücadele edenler, iyi ki varsınız. Şuna inancım asla azalmadı. Bu güzel ülkeye hak, hukuk, adalet gelecek. Bugün haksız yere içeride tutulanlar, yarın bu alanlarda olacak ve bizlere diyecek ki 'Her şey çok güzel olacak.'Ekrem Başkan, mücadelesinde yalnız değil. Selam olsun Ekrem Başkana!"

"Millet iradesine darbe vurmaya kalkanlara, hep beraber set çektik"

Durbay da "Adalet savunucuları merhaba, merhaba direnişimizin güzelliği! Barışçıl eylemlerden yanayız. Günlerdir burada hep beraber demokratik, anayasal hakkımızı kullanarak eylemlerimize devam ediyoruz. Millet iradesine darbe vurmaya kalkanlara, hep beraber set çektik. O kayyumu atayamadılar. O kayyumu atatmadık. Ama yetmez, hem Ekrem Başkanımız hem de hiçbir yol arkadaşımızı onlara teslim etmeyeceğiz, buradayız, dimdik ayaktayız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

Balaban ise "Her türlü baskıya rağmen, her türlü tehdide rağmen, hiçbir baskıya boyun eğmeyen, Manisa'nın yiğit insanları iyi ki varsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Manisa'da başta Genel Başkanımız Özgür Özel'in rehberliğinde il başkanımız İlksen Özalper ve Ferdi Başkanımızın önderliğinde her gün buradayız. Korkmuyoruz, korkmayacağız, hep birlikte başaracağız" dedi.