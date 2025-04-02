Manisa'da İşitme Engellilere Ücretsiz İşaret Dili Tercümanlığı Projesi - Son Dakika
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Manisa'da İşitme Engellilere Ücretsiz İşaret Dili Tercümanlığı Projesi

Manisa\'da İşitme Engellilere Ücretsiz İşaret Dili Tercümanlığı Projesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Benim Dilim' Projesi ile işitme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ücretsiz işaret dili tercümanlığı hizmeti sağlanacak olan projede, engelli bireyler randevu sistemi aracılığıyla resmi işlemlerinde destek alabilecek.

02.04.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İşitme engelli vatandaşların günlük hayatlarında ve resmi işlemlerinde karşılaştıkları iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen "Benim Dilim" Projesi ile randevu sistemiyle ücretsiz işaret dili tercümanlığı hizmeti sunulacak.

İlk etapta Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde pilot uygulama olarak başlatılacak proje kapsamında, işitme engelli vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu portal üzerinden randevu alarak, görüntülü işaret dili tercümanlığı hizmetinden yararlanabilecek. Randevu günü geldiğinde, çağrı merkezi aracılığıyla işaret dili tercümanı ile bağlantı kurularak doktor görüşmesinden belediye işlemlerine kadar ihtiyaç duyulan konularda ücretsiz olarak destek sağlanacak.

"Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak için projeler hayata geçirdiklerini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek bizim öncelikli görevlerimizden biri. Benim Dilim Projesi ile işitme engelli vatandaşlarımızın resmi ve özel işlemlerinde yanlarında oluyor, onların eşit hizmet almasını sağlıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İşitme engelli bireyler iletişim engellerini aşabilecek

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan projenin teknolojik altyapısı ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenecek. Sistem sayesinde, işitme engelli bireyler kamu hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacak ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları iletişim engellerini aşabilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan proje ile işitme engelli yurttaşlar; noter, adliye, banka, hastane, okul ve belediye gibi tüm resmi ve özel kurumlarda işaret dili tercümanlığı hizmetinden faydalanarak işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Resmi işlemlerde birebir tercümanlık hizmeti de verilecek

Proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin işaret dili tercümanı Zeynep Tunçer vatandaşlara birebir yardımcı olacak. İşitme engelli vatandaşların online veya birebir tercümanlık hizmeti alabileceğini belirten Zeynep Tunçer, "İşitme engelli vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanabileceği proje tapu, hastane, okul, belediye gibi tüm resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlemlerde geçerli olacak. İşitme engelliler, adliye, noter, tapu gibi işlemlerinde yeminli işaret dili tercümanına ihtiyaç duydukları takdirde Büyükşehir Belediyesi'ne yazacakları resmi yazıyla talepte bulunabilecek ve yine ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabilecek" dedi.

Bu projenin kendisi için çok özel anlam taşıdığını ifade eden Zeynep Tunçer, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'e sosyal belediyecilik anlamında bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Anne ve babası işitme engelli olan bir birey olarak, işitme engelli olan tüm vatandaşlarımızın toplumda yaşadıkları problemlerin bilincindeyim. Birçok alanda bu noktada sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıların çözümü için hayata geçirilen bu projede yer almak çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Tercümana her alanda ihtiyacımız var"

"Benim Dilim" projesinden yararlanan Gülsüm Vural da proje öncesinde gerçekleştireceği işlemlerde iletişim konusunda zorlandığını belirtti. Vural, "Hastanede, tapuda birçok alanda problemler yaşıyoruz. Tercümana her alanda ihtiyacımız var. İşitme engelli olduğumuz için karşımızdaki hiç kimse bizi anlayamıyor. İşitme engelli vatandaşların cümle yapısı çok farklı olduğu için yazışarak da çok zorlanıyoruz. Aldığımız hizmetten çok memnun oldum. Ferdi Başkanımıza bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projeye başvuru süreci

Hizmetten faydalanabilmek için işitme engelli vatandaşların, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi https://www.manisa.bel.tr/ adresinden işaret dili tercümanı başvuru formu doldurarak randevu oluşturması gerekiyor. Randevu günü ve saati geldiğinde işitme engelli bireyin telefonuna bir link gönderiliyor. Linke tıkladığında ise tercümanlık hizmetinin verileceği görüntülü görüşme hizmeti başlamış oluyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da İşitme Engellilere Ücretsiz İşaret Dili Tercümanlığı Projesi - Son Dakika

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