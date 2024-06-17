Manisa'da Kılavuz Keçi, Hayvan Yetiştiricilerinin Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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Yerel

Manisa'da Kılavuz Keçi, Hayvan Yetiştiricilerinin Yardımcısı Oldu

Manisa'da yetiştirilen bir kılavuz keçi, hayvan yetiştiricilerine büyük yardım sağlıyor. Keçi, 2 Kurban Bayramı boyunca 3-4 kişinin yaptığı işi tek başına yapmasıyla dikkat çekiyor. Sahipleri tarafından satılmayan keçi, kendisine çırak da yetiştiriyor.

17.06.2024 13:44
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Manisa'da yaklaşık 3 yaşındaki kılavuz keçi, yeteneği sayesinde geçirdiği 2 Kurban Bayramı'nda hayvan yetiştiricilerinin en büyük yardımcısı oldu. Kılavuz keçi 3-4 kişinin yaptığı işi tek başına yapmasıyla dikkat çekerken, Türkiye'nin farklı illerinden talip çıkmasına rağmen sahiplerinin satmadığı keçi kendisine çırak da yetiştiriyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Adiloba Mahallesi'nde hayvan alım satım işi yapan amca çocukları Mehmet Tetik ve Şahin Tetik isimli hayvan besicileri kendi yetiştirdikleri kılavuz keçi sayesinde iş yüklerinin hafiflediğini anlattı. Yıllardır en zorlandıkları işin hayvanların araçlara yüklenmesi olduğunu kaydeden amca çocukları, yavruyken aldıkları keçi sayesinde 2 kurbandır 2-3 kişinin yaptığı işi keçinin tek başına yaptığını belirtti.

"İsteyen çok oldu"

Hayvan besiciliğinin yanı sıra hayvan alım satımı yapan Mehmet Tetik, "Hayvan alım satımı yapıyoruz. Sürekli hayvan alıp sattığımız için nakliyesinde de hayvanları indirip bindirme işlemi yapıyoruz ve bu çok zor oluyordu ve bir yardımcıya ihtiyacımız vardı. Yaklaşık 2 sene önce keçimizi yavruyken aldık. Onu kendi yöntemlerimizle yetiştirdik. Kamyon, kamyonet aracın türü fark etmiyor, aracın kapısı açıldığında araca kendisi biniyor ve arkasından da hayvanları içeri alıyor, tek başına 2-3 kişinin yaptığı işi yapıyor. Bu olmadan önce biz hayvanları tek tek, bazen 3-4 kişi paylaşarak kamyona atıyorduk. Hayvanı yetiştirdikten sonra çok rahat ettik. Bunun sayesinde daha kolay sarıyoruz. Kuzuları peşinden araca çekip onlara yakalanmadan geri aşağıya iniyor. Biz de arabanın kapağını kapatıyoruz ve işlem bitmiş oluyor. Bizimle aynı işi yapan meslektaşlarımızdan, hayvan alım satım işi yapan meslektaşlarımızdan Konya'dan, Çanakkale'den, Afyonkarahisar'dan arkadaşlarımızdan çok isteyen oldu, taliplisi oldu. Bize bedelini söyle alalım dediler. Biz herhangi bir bedel biçmedik. Zaten bizim elimizde büyüdü onun için bir bedel biçmedik, satmayı düşünmedik. Keçimizi aldığımızdan bu yana 2 Kurban Bayramı geçti. Şu anda bütün hayvanlarımızı sattık. Allah'a şükür Kurban Bayramı'nda hayvanları bitirdik. Keçimiz demirbaş olarak bizimle kaldı. Allah bize ömür verdikçe, ona ömür verdikçe biz de bu mesleğe devam ettiğimiz müddetçe bizimle birlikte olmaya devam edecek" dedi.

Çırak yetiştiriyor

Çiftliklerindeki bir diğer yavru keçiyi de çırak olarak yetiştirdiklerini kaydeden Mehmet Tetik, "Bu yavru da 4-5 aylık bir keçi. Bizim elimizde doğdu. Annesi gebeyken almıştık. Bu yavru annesinin peşindeydi sonra kılavuz keçimizin peşinde gezmeye başladı annesini aramamaya başladı. Sürekli bizim keçinin peşinde geziyor. Biz de onu çırak olarak yetiştirmeye karar verdik. Şu an aynı işi birlikte görüyorlar. İki çiftliğimiz var bu da Kılavuz Keçimiz gibi usta olduğunun da onu da diğer çiftliğimizde kullanmayı düşüyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Kılavuz Keçi, Hayvan Yetiştiricilerinin Yardımcısı Oldu - Son Dakika

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