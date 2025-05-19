Manisa\'da Motosiklet Korteji ile 19 Mayıs Coşkusu

Manisa Motor Sporları Derneği Kulübü önderliğinde çeşitli kulüplere üye yüzlerce motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kortej oluşturup şehir turu attı.

Manisa'da çeşitli kulüplere üye yüzlerce motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Yunusemre Belediyesi önünde buluşarak, kortej oluşturup şehir turu attı. Manisa Motor Sporları Derneği Kulübü Başkanı Sedat Efeler, "Kulübümüz öncülüğünde her milli bayramda bunu yapıyoruz. Bugün de 19 Mayıs için bayraklı motosiklet kortejimiz ile şehir turu atacağız. Büyük bir coşkuyla tüm kardeşlerimizle geldik, Manisa'daki derneklerden Route 45 Türkiye, Alfa Riders, My Enduro, Manisa Riders Motorsiklet Derneği ve Anka Riders'e ait üyeler ve motosiklet tutkunlarından oluşan 350'ye yakın bir motorcunun katılımı var. Milli bayramlarımız coşkulu geçiyor. Bayraklarımızla beraber bu coşkuyu yaşayacağız" diye konuştu.

"Kurallara uygun olarak yapacağız"

Kortejdeki tüm motorların kurallara uygun koruyucu kıyafet, kask ve eldivenleri ile yer aldığını vurgulayan Efeler, "Koruyucu elbise ya da kask kullanmayan moto sürücülerinin korteje almıyoruz. Hepsinin diğer başkan arkadaşlarımızla birlikte kıyafetlerini kontrol ettikten sonra kortejde yer almasına izin veriyoruz. Çünkü bizlerin diğer motosiklet sürücülerine örnek olması gerekiyor" diye konuştu.

Korteje katılan 350'ye yakın motosikletli ellerinde Türk bayraklarıyla şehir turu atarken, vatandaşlar da alkışlarıyla kortejdekilere destek verdi. - MANİSA