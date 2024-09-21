Manisa'da Öğrencilere 'Günaydın Çorbası' İkramı Başlıyor - Son Dakika
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Manisa'da Öğrencilere 'Günaydın Çorbası' İkramı Başlıyor

Manisa\'da Öğrencilere \'Günaydın Çorbası\' İkramı Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında öğrenciler için 'Günaydın Çorbası' ikramında bulunacak. İkramlar 23 Eylül'de Celal Bayar Üniversitesi ve bazı okullar önünde sunulacak.

21.09.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 'Günaydın Çorbası' ikramında bulunmaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in öğrencilere sözü olan 'Günaydın Çorbası', 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla öğrencilerin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Günaydın Çorbası' ikramında bulunmaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in öğrencilere sözü olan 'Günaydın Çorbası', 23 Eylül Pazartesi günü öğrencilere ikram edilmeye başlanacak. İkramlar, ilk olarak Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, Manisa Lisesi ve Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu önü Gençlik Parkı, Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Yerleşkesinde sunulacak. Öğrenciler günaydın çorbalarını, İlhan Varank Yerleşkesinde 2, Gençlik Parkı ve Uncubozköy Yerleşkesinde 1'er nokta olmak üzere 4 noktada saat 07.30'dan itibaren ücretsiz olarak alabilecekler. - MANİSA

Kaynak: İHA

Belediye, manisa, Eğitim, Yerel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Öğrencilere 'Günaydın Çorbası' İkramı Başlıyor - Son Dakika

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