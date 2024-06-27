Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Akgedik ve Osmancalı'da çıkan orman yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evindeki pazar arabası ile su taşıyan bir vatandaş da gönüllü olarak yardımcı oldu.

27.06.2024 11:14  Güncelleme: 11:28
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(MANİSA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Akgedik ve Osmancalı'da ormanlık alanda çıkan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Akgedik TOKİ'de yaşayan Filiz Ardoğmuş isimli vatandaş, evindeki pazar arabası ile yangındaki hayvanlara ve görevlilere gönüllü olarak su taşıdı.

Yunusemre'nin Akgedik ile Osmancalı Mahalleleri'nde orman yangını çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 12 itfaiye aracı ve Kent Estetiği tankeri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Yunusemre ilçemizde aynı anda iki tane orman yangını başladı. Birisi Osmancalı'da diğeri ise Akgedik'de iki tarafa da hızlıca ulaştık. Her iki taraftaki yangını da şuan itibari ile söndürmüş bulunmaktayız. Akgedik'de ki yangın TOKİ'lerde ki apartmanlara yaklaşmıştı araçlarımızı yangın ve binaların arasına konumlandırdık, yangını söndürdük. Toplamda iki orman yangınında 12 aracımız ve Kent Estetiği tankerlerimizde var. Ekiplerimiz canla başla çalışarak yangınları kısa sürede söndürdü ve şuan herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Akgedik TOKİ'de yaşayan Filiz Ardoğmuş da evindeki pazar arabası ile yangındaki hayvanlara ve görevlilere gönüllü olarak su taşıdı. Olayı nasıl yaşadığını anlatan Ardoğmuş, şöyle konuştu:

"Ben evimde oturuyordum helikopter seslerini duydum haberlere baktım yangın olduğunu duydum. O anda heyecanda arabaya binmek aklıma gelmedi yakında diye. Pazar arabasının içine beş litre su doldurdum. Evde bulduğum yoğur kaselerini, tabakları kestim yangında belki kaplumbağalar, hayvanlar yanmasın diye onlar için koştum sadece kaplumbağalar değil diğer hayvanlar içinde koştum. Sağ olsun İtfaiye Daire Başkanı'mız çok iyi karşıladı beni. Gelme sebebimi söyledim çok zor bir durumda geldim, hiç önemli değil. İnşallah bir tane bile hayvan kurtarabilirsem çok mutlu olacağım. Ferdi Başkan'ıma seslenmek istiyorum, sokak hayvanlarına o sokaktaki canlara ne kadar hizmet edeceğini ve sevdiğini de bildiğim için sesimi duymasını istiyorum. Kendisine inanıyorum, yapıyor yapacak da, başaracağını da biliyorum. Beni gönüllü hayvansever olarak belediyede görevlendirirse çok sevinirim. Herhangi bir beklentim yok sadece o hayvanlara yardım etmek istiyorum. Sizleri çok seviyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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