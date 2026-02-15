Manisa'da otizmli öğrenciler kendi robotlarını kodladı - Son Dakika
15.02.2026 14:47
Manisa Kent Konseyi, Lavender Robotics ve Manisa Otizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte otizmli öğrenciler robotlarını kodladı. STEM eğitimleriyle desteklenen etkinlik, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirdi ve tarihi Sardes Antik Kenti ziyaretiyle kültürel bir deneyim sundu.

Manisa Kent Konseyi, Lavender Robotics ve Manisa Otizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen özel STEM etkinliğinde, otizmli öğrenciler kendi robotlarını kodladı.

Manisa Kent Konseyi, engelleri teknoloji ve sevgiyle aşıyor. Bu kapsamda Salihli Gençlik Merkezi, teknoloji ve sevginin buluştuğu anlamlı bir projeye ev sahipliği yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun destekleri ve Manisa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Lavender Robotics takımı otizmli öğrencilerle bir araya gelerek onlara robotik dünyasının kapılarını araladı. "STEM ve Robotik Dünyasını Keşfet" sloganıyla düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler; Twin ve M Bot robotik eğitim setlerini kullandı. Kendi robotlarını tasarlayan ve temel kodlama mantığını kavrayan gençlerin odaklanma ve problem çözme becerileri, özel olarak hazırlanan STEM+A (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) aktiviteleriyle desteklendi.

Eğitimin ardından programın rotası kültürel mirasa çevrildi. 2025 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Sardes Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, profesyonel rehber eşliğinde tarihi bir yolculuğa çıktı. Bu gezi, öğrencilerin hem sosyalleşmesine hem de yaşadıkları şehrin kültürel derinliğiyle bağ kurmasına imkan tanıdı.

"Sevgiyle aşılmayacak engel yok"

Lavender Robotics takımı kaptanı Ada Kazıl, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada engellerin değil, yeteneğin ve azmin sesini duyduk. Robotik dünyası dışarıdan zor görünse de öğrencilerimizin teknolojiyle olan etkileşimi bizlere bir kez daha gösterdi ki; doğru destek ve sevgiyle aşılmayacak engel yoktur. Bu proje, gelecekteki benzer iş birlikleri için büyük bir umut ışığı oldu"

"Geleceğin Manisa'sını kimseyi geride bırakmadan inşa edeceğiz"

Etkinliğin önemine değinen Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, projenin sosyal belediyecilik ve fırsat eşitliği adına büyük bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: "Manisa Kent Konseyi olarak, şehrimizin her bir ferdinin potansiyelini ortaya çıkaracak köprüler kurmayı kendimize görev ediniyoruz. Etkinliğimiz, teknolojinin sadece devrelerden değil aynı zamanda sevgiden de oluştuğunun en büyük kanıtıdır. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin sadece destekçisi değil, bizzat mutfağındaki koordinatörü olmaya, dezavantajlı gruplarımızı hayatın merkezine taşıyacak her türlü girişimin içerisinde yer almaya devam edeceğiz. Geleceğin Manisa'sını, kimseyi geride bırakmadan, teknoloji ve gönül birliğiyle inşa edeceğiz"

Etkinliğin lojistik ve organizasyon süreci Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle yönetildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatıyla sağlanan ulaşım, kumanya, özel hediyeler ve rehber desteği, öğrencilerin konforlu bir gün geçirmesini sağladı. - MANİSA

MANİSA

