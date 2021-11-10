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Manisa'da sabah ezanına yeni düzenleme - Son Dakika

Manisa'da sabah ezanına yeni düzenleme

10.11.2021 13:33
Manisa'da sabah ezanına yeni düzenleme

Manisa'da kış aylarında mesai saatlerine yetişme sorunundan dolayı sabah ezanının daha erken okunması yönünde vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Manisa Müftülüğü 15 Kasım'dan 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinde sabah ezanını okuma kararı aldı.

Manisa'da kış aylarında mesai saatlerine yetişme sorunundan dolayı sabah ezanının daha erken okunması yönünde vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Manisa Müftülüğü 15 Kasım'dan 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinde sabah ezanını okuma kararı aldı. Alınan kararla ilgili açıklama yapan Manisa Müftüsü Mustafa Soykök, camilerde sabah namazının ezandan yarım saat sonra cemaatle kılınacağını açıkladı.

Türkiye'de kış aylarında daha önce başta İstanbul olmak üzere bazı illerde uygulanmaya başlanan sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı Manisa'da da uygulamaya geçiyor. Sanayinin yoğun olduğu ve erken saatlerde mesai telaşının yaşandığı Manisa'da vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Manisa İl Müftülüğü de sabah ezanının 15 Kasım 2021 tarihinden 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinin girmesiyle birlikte okunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca camilerde sabah namazının farzının ezandan yarım saat sonra kılınacağı bildirildi.

Cemaatle namaz kılmanın öneminden bahsetti

Açıklamasına cemaatle namaz kılmanın öneminden bahsederek başlayan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Cemaatle namaz kılmak yüce Allah'a hep birlikte yönelmek, Peygamber Efendimizin en önemli sünnetlerinden, toplumsal, uhrevi ve dünyevi kazanımlarıyla ümmetine tavsiye ettiği en önemli uygulamalarından birisidir. Cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha fazla sevaplı olduğunu, yine bir başka hadiste cemaatle namaz kılmak için camiye gitmek için atılan her bir adım için yine sevap kazanılacağı ve her bir adımın günahlarımızın affına vesile olacağını ve benzer pek çok müjdeli hadisi şerifleriyle bizleri cemaatle namaz kılmaya teşvik etmiştir. Özellikle yatsı ve sabah namazı ki, konuyla alakalı 'Kim yatsı namazını cemaatle eda ederse gecenin yarısını, kim sabah namazını cemaatle eda ederse gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır' diye müjdelenmiştir. Bu iki namazın özellikle cemaatle kılınması önem arz ediyor. Bizler pandemi ile mücadele tedbirlerine riayet ederek camilerimizi şenlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız beş vakit namazda camilerimizin, ezanlarımızın çağrısına kulak vererek bir araya geliyor. Cemaatle namaz, bizim bir araya gelişimiz, sevgi iletişimi kurmamız ve bir eğitim sürecidir aynı zamanda. Toplumsal iletişimin sağlandığı özellikle aşırı bireyselleşmenin yaşandığı bu çağda insanların manevi anlamda huzur buldukları, huzura kavuştukları bir ortam sağlıyor" dedi.

"Vatandaşlardan yoğun talep geldi"

Sabah ezanı saatinde Manisa'da ilk kez yeni bir uygulamaya başlanacağını açıklayan Müftü Soykök açıklamasını şöyle tamamladı: "Manisa'mızda kış aylarının gelişiyle birlikte yoğun bir talep oluştu. Daha önceki uygulamamızda sabah ezanı güneşin doğuşundan bir saat önce okunuyor, güneşin doğuşundan yarım saat önce de tüm camilerimizde sabah namazını kılmaya başlıyorduk. Ancak kış aylarının gelişiyle birlikte, sanayi şehri olan ve çok yoğun bir mesainin yaşandığı bir şehirde yaşıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde sabah namazının daha erken kılınması, mesaiye yetişme açısından daha erken kılınma imkanı olup olmadığını bize ilettiler. Bu noktada yeni bir uygulamayı başlatmış olacağız. 15 Kasım 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında takvimde imsak vakti olarak geçen zamanda sabah ezanları okunacak. İmsak vaktinden sabah ezanından yarım saat sonra da camilerimizde cemaatle birlikte sabah namazının farzı kılınmaya başlayacak. Bu şekilde bir uygulama ile mesaiye yetişme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sunmuş olacağız. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu uygulama Manisa il genelinde bütün ilçelerimizde geçerli bir uygulama olacak. Benzer uygulama farklı illerde de yapılıyor." - MANİSA

Manisa'da sabah ezanına yeni düzenleme
Manisa'da sabah ezanına yeni düzenleme

Manisa, Kasım, Namaz, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da sabah ezanına yeni düzenleme - Son Dakika


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