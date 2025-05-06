Manisa\'da Sivil Yardım Platformu Kuruldu

Manisa'da faaliyet gösteren sivil yardım kuruluşları, toplum yararına daha güçlü ve koordineli hareket edebilmek amacıyla Manisa Sivil Yardım Platformunu kurdu. Yeni platform, ilk ortak açıklamasını yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle yaptı.

Platform, İyilikler Manisa Temsilcisi Halil Uysal, İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Abdullah Oluk, Hayrat Yardım Derneği Temsilcisi Gökhan Taşlı, Nezir Vakfı adına Ramiz Zonguldak, Şekerci Dede Derneği Başkanı Kadir Sözaçan ve İDDİEF Manisa Temsilcisi Yusuf Erkan Kökçü'nün katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda konuşan temsilciler, Manisa Sivil Yardım Platformunun temel amacının, şehirdeki yardım faaliyetlerini daha organize, şeffaf ve etkili hale getirmek olduğunu belirtti. Kurban Bayramı sürecinin platformun ilk büyük sınavı olduğunu vurgulayan başkanlar, Manisalı hayırseverlerin kurban bağışlarını güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti.

Platform adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa'da uzun yıllardır ayrı ayrı hizmet veren yardım kuruluşları olarak artık birlikte hareket etme kararı aldık. Böylece kaynaklarımızı daha verimli kullanacak, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili ulaşacağız. Bu Kurban Bayramı'nda da Manisa'dan dünyanın dört bir yanına kardeşlik köprüleri kuracağız."

Kurulan yeni yapı sayesinde hem yurtiçi hem de yurtdışında gerçekleştirilecek yardım organizasyonlarının daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Platform temsilcileri, tüm Manisa halkını destek olmaya davet etti. - MANİSA