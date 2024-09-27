Manisa\'da Süt ve Hayvan Üreticilerine Destek Toplantısı

Yerel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, süt ve hayvan üreticisi kooperatiflerin temsilcileriyle bir araya geldi. Kooperatiflerin yaşadıkları zorluklar ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişi yapılan buluşmada konuşan Başkan Zeyrek, "İnek sütünü 17 liradan alacağız. Koyun ve keçi sütleri için de 34 lira fiyat belirledik. Aldığımız sütleri, işlettiğimiz mandıralarda yüzde 25 daha uygun fiyatla vatandaşımıza sunabilecek haldeyiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, süt ve hayvan üreticileri kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede kooperatiflere verilecek destekler konusunda neler yapılabileceği masaya yatırıldı. Kooperatiflere önem verdiğini belirten Zeyrek, şöyle konuştu:

"Pilot bölgelerde başlayıp zaman içinde bütün şehre yayılacak bir aktivasyon içine girdik"

"Kurulmasından yapılanmasına kadar destek verip, kendi ayakları üzerinde durmalarının ardından asıl sahipleri olan sizlere bırakmak için çalışmalarımız var. Hayvancılık konusunda gerçekten desteğe ihtiyacınız olduğunun farkındayız. Şu anda pazarı oluşturan etkenler fiyatı belirliyor, sizin çoğunlukla zarar ettiğinizin de farkındayız. Biz pilot bölgelerde başlayıp zaman içinde bütün şehre yayılacak bir aktivasyon içine girdik. Kula, Salihli ve Pelitalan olmak üzere süt kooperatiflerinden süt almaya başladık. Aldığımız sütleri mandıralarda peynir, yoğurt ve günlük süt haline getiriyoruz. Vatandaşlarımıza da daha sağlıklı uygun fiyatlı ürünler ulaştırmaya çalışıyoruz. İnek sütünü 17 liradan alacağız. Koyun ve keçi sütleri için de 34 lira fiyat belirledik. Bu sizlerin yüzünü güldürmek ve hayvancılığı geliştirmek adına yaptığımız bir uygulama. Aldığımız sütleri, işlettiğimiz mandıralarda yüzde 25 daha uygun fiyatla vatandaşımıza sunabilecek haldeyiz. Burada belediye bir ticarethane değil, bir kamu kurumudur. Biz burada kesinlikle kar gözetmiyoruz. Burada sizin ayakta kalmanız, daha sağlıklı ürünler üretmeniz için böyle bir destek veriyoruz. Bu destek ile aldığımız ürünleri de en uygun fiyatlı halk mandırada da tüm halkımıza sunabileceğiz."

Kooperatif temsilcilerinden isteklerinin sağlıklı bir ürün olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"İsteğimiz sağlıklı bir ürün"

"Katkı maddesi katılmamış ürün istiyoruz. Kooperatifçiliğin yanlış örneklerinden bahsettiğimiz gibi sütte yanlış örneklerimiz var. Biz halkımıza böyle bir çalışmayı yaparak, süt üreticilerini ve hayvancılığı destekleyelim, en yüksek fiyattan alım yapalım ama bunun sonrasında da halkımıza en sağlıklı ürünü verelim derdindeyiz. Bizim böyle bir amacımız ve hedefimiz var. Bu konuda benim sizlerden tek istediğim kendi evlatlarınıza kendi ailenize nasıl süt içiriyorsanız bizlere o sütleri verin. Ben sizden bunu istiyorum. Ben sektörü sizin kadar iyi bilemem ama benim de süt üreticisi, mandırası olan arkadaşlarım var. Ben bunları hep gördüm. Kendi evladına ailene bunları yedirmeyip içirmiyorsan, Manisa'da yaşayan hiçbir evladımıza da bunları yedirmeyelim, içirmeyelim. Biz işin bu noktasındayız. Biz size destek vereceğiz, sizin ürünlerinizi alacağız. Biz 17 liradan süt almaya başladığımızda piyasa otomatik olarak 17 liraya çıkacak. Piyasanın fiyatının belirleyicisi biz olacağız. Burada birbirimize söz verelim. Biz bu desteği verirken, siz de kendi evlatlarınıza içireceğiniz sütleri bize verin."

Başkan Zeyrek, önceki dönemde üreticiye çeşitli desteklerin verildiğini de anımsattı. Çeşitli makinelerin verildiğini ancak bunların yarısının atıl bırakıldığına yarısının da bozulmuş olduğuna dikkati çeken Zeyrek, şunları söyledi:

"Yeni ve beyaz bir sayfa açmak istiyoruz"

"Ben bu desteği vereceğim. Siz de bu makinelere kendi malınız gibi sahip çıkacaksınız. Biz bir aileyiz. Bizim burada alacağımız kararlar ile ilkokuldaki çocuklara bu sütleri vereceğiz, onların sağlığını etkileyecek. Bizim tek amacımız, süt üreticilerini desteklemek, hayvancılığı desteklemek. Onların yok olmasına engel olmak. Buzağı ölümlerinden bahsediliyor. Biz bunları da önlemek istiyoruz. Bunun için gerekli aktivasyonlara başladık. Biz yeni ve beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sayfayı temiz şekliyle yürütmek bu masadaki kişilerin elinde. Bugün burada sizinleyiz bence çok güzel bir birliktelik sağlayacağız, üreticilerimiz de yüzleri gülecek, çocuklarımız da sağlıklı ürünlere kavuşacak."

Kooperatifler taleplerini dile getirdi

Konuşmanın ardından toplantıya katılan kooperatiflerin başkanları ve üyeleri söz alarak, karşılaştıkları ve yaşadıkları sorunları dile getirdi. Zeyrek'ten bunları çözümü konusunda destek beklediklerini belirten kooperatif temsilcileri bu amaçla ortak projelerde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.