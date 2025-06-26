Manisa\'da Yabancı Uyruklu Sayısı Azaldı

Manisa'daki yabancı uyruklu sayısı her yıl olduğu gibi 2024 yılında da azalmaya devam etti. TÜİK tarafından yayımlanan göç istatistiklerine göre 2023 yılında Manisa'da 8 bin 251 olan yabancı uyruklu sayısı 2024 yılında 7 bin 930 kişiye geriledi.

TÜİK tarafından 2024 yılı göç istatistikleri yayımlandı. Nüfusu 1 milyon 475 bin 353 nüfusa sahip Manisa'da 1 milyon 467 bin 423 Türk vatandaşı 7 bin 930 da yabancı uyruklu yaşadığı öğrenildi. 2024 yılında Manisa'ya 820'si Türk vatandaşı 917'si de ise yabancı uyruklu olmak üzere toplam 1737 kişinin geldiği öğrenilirken, 2024 yılında ise Manisa'dan toplam 1118'ini Türk vatandaşları 1277'sini ise yabancı uyrukluların oluşturduğu toplam 2 bin 395 kişinin ayrıldığı ortaya çıktı. Manisa'ya gelen ve giden göç hesaplandığından 658 kişilik bir azalma olduğu görüldü. Manisa'da 2023 yılında yabancı uyruklu sayısı 8 bin 251 iken, 2022 yılında 9 bin 505, 2021 yılında 9 bin 554, 2020 yılında ise 8 bin 454 kişiydi. - MANİSA