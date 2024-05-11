Manisa Kebabı Ustasının Dökülmeyen Ayranı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Kebabı ustası ve aynı zamanda restoran işletmecisi tarafından üretilen el yapımı ayran, şişesinden dökülmemesiyle ün kazandı. Ayranın çalkalanmadan şişeden dökülmemesi müşteriler tarafından oldukça ilgi görüyor.

Manisa'da yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip Manisa Kebabı, lezzetiyle hem Manisalılar tarafından hem de çevre illerden kenti ziyaret edeneler tarafından tercih edilen bir yemek oldu. Tarihi geçmişi ve uzun yıllardır aynı yöntemlerle hazırlanmasıyla lezzetini koruyan Manisa Kebabı'nın yeni ekürisi de dökülmeyen ayran oldu. Şişesinden çalkalanmadan dökülmeyen ayran restoran müşterileri tarafından da oldukça ilgi görüyor. 1945 yılından bu yana hizmet veren Şehzadeler Manisa Kebapçısı'nda usta olarak müşterilerine kebap hazırlayan Cengiz Konuklar ve Yaşar Çiçek, hem Manisa Kebabı'nın hem de ayranın inceliklerini anlattı.

Manisa Kebabı'nın 300 yıldır aynı yöntemle hazırlandığını söyleyen Yaşar Çiçek, "1977'den beri kebap ustalığı yapıyorum. Bu mekan da 1945 yılında açıldı. Daha önceden Hacı ustamız, Tahir ustamız vardı. Biz de onların mesleğini dördüncü kuşak olarak devam ettirdik. Manisa Kebabı, aşağı yukarı 300 yıllık bir geçmişi var. Aslında bu Halep Kebabıdır. Antep, Halep civarından bir usta Manisa'ya geliyor. Manisa'da askerlik yapıyor ve bu kebabı çıkarıyor. Daha önceden Halep Kebabı olarak biliniyordu. Daha sonra Manisa Şiş Kebap dendi. Zaman geçtikçe Manisa Kebabı'na döndü. Daha önceden kuyruk yağıyla yapılıyordu. Nesil geçtikçe kuyruk yağı ağır gelmeye başladı. Artık tereyağı kullanılıyor. Yüzde 80 dananın dişisiyle yüzde 20 de kuzu etiyle yapılır. En az üç defa kıyıldıktan sonra tuzlayarak yoğuruluyor ve daha sonra şişlere asılıyor. İsteyene yoğurtlu sosla, pidenin üstünde müşterilere servis ediyoruz" dedi.

Kendileri tarafından üretilen ayranın ise çalkalanmadan dökülmediğini belirten Çiçek, "Ayranımız bizim koyun yoğurdundan üretiliyor. Kovadan kovaya 15-20 defa aktarıyoruz. Yayık ayranı gibi oluyor. Üstü yağ tutunca şişeden dökülmüyor. Çalkaladıktan sonra dökebilirsin. Bizim ayranımız standart aynı şekilde üretiliyor. Kovadan kovaya çok fazla aktardığımız için çalkalamadan şişeden dökülmez" ifadelerini kullandı. - MANİSA