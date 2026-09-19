Manisa Kent Konseyi Başkanlığına Hakkı Bayraktar 3 yıllığına yeniden seçildi

Manisa Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hakkı Bayraktar, yeniden başkanlığa seçildi. Bayraktar ve yeni yürütme kurulu üyeleri 3 yıllığına görev yapacak.

Manisa Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu, Manisa Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yağız Kaya, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Ziya Çiçek, YENİ Parti Manisa İl Başkanvekili Erdem Nalbant ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Genel kurulda divan başkanlığına İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç seçilirken, divan katipliklerini Mehriban Kocaağa Daşdemir ve Zuhal Güneş yaptı.

Tekrar başkanlığa seçilen Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, genel kurulda yaptığı konuşmada, kent konseylerinin katılımcı demokrasinin önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Bugün burada yalnızca geride bıraktığımız dönemin faaliyetlerini değerlendirmek için değil; Manisa'nın geleceğine ilişkin ortak irademizi güçlendirmek, eksiklerimizi açık yüreklilikle konuşmak ve önümüzdeki dönemin sorumluluklarını birlikte üstlenmek için bulunuyoruz. 14 Ağustos 2024 tarihinde yapılan seçimlerle göreve başladığımız gün, Manisa'nın çok sesliliğini ortak bir güce dönüştürme sözü verdik" dedi.

Kent Konseyini yalnızca toplantı yapan bir yapı olarak görmediklerini belirten Bayraktar, vatandaşların taleplerini yerel yönetime taşıyan, kurumlar arasında köprü kuran ve çözüm önerilerinin takipçisi olan bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Bayraktar, "Bizim için kent konseyi demek, katılımcı demokrasi demektir. Kentte yaşayan herkesin; yaşı, mesleği, siyasi görüşü, engel durumu, ekonomik şartı ya da yaşadığı ilçe ne olursa olsun, kentine ilişkin söz söyleyebilmesi demektir" diye konuştu.

"Sekiz stratejik vizyon projesi hazırladık"

Görev süresince yürütme kurulu ve çalışma grupları tarafından hazırlanan sekiz stratejik vizyon projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayraktar, projelerin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde tüm grupların desteğiyle oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Projeler kapsamında Altın Çınar Yaşam Merkezi için ilk adımın atıldığını belirten Bayraktar, Ege Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde bulunan 186 metrekarelik alanın kiralanması için çalışmaların başladığını kaydetti.

Arıtılan Suyun Tekrar Kullanımı ve İnfiltrasyonu Projesi kapsamında da çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bayraktar, Sarıgöl ilçesinin pilot bölge olarak belirlendiğini ve uygulama çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bayraktar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'ndeki arıtma tesisinden çıkan suyun yeniden kullanılabilmesi amacıyla kampüs içerisindeki boş araziye kavak ağaçları dikilmesinin planlandığını belirterek, böylece hem suyun geri kazanılmasının hem de elde edilecek gelirin üniversite vakfına katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin Kent Dışı Bölgelere Nakli ve Tarımcılar Sitesi Projesi ile zirai ilaç bayilerinin şehir merkezindeki meskun alanlardan uzaklaştırılmasının ve modern bir Tarımcılar Sitesi kurulmasının hedeflendiğini aktaran Bayraktar, proje için gerekli alanın imar planlarında tahsis edilmesi konusunda ilgili birimlerle görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Aigai ve Manisa'nın tarihi mirasına yönelik projeler

Aigai Antik Kenti Tanıtımı Projesi ile Yuntdağı bölgesindeki antik kentin tanıtılması ve bölge turizminin desteklenmesinin amaçlandığını belirten Bayraktar, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarından birinin Aigai Antik Kenti'nde yapılmasının önerildiğini ancak altyapı yetersizliği nedeniyle bu çalışmanın ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Engelli vatandaşların Aigai Antik Kenti'ni ziyaret edebilmeleri amacıyla ulaşım desteği sağlandığını da ifade eden Bayraktar, Manisa'nın Fethi Kutlamaları Projesi kapsamında ise uzun yıllardır yapılmayan fetih şenliklerinin yeniden canlandırılması için çalışma yürütüldüğünü ve etkinliğin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı etkinlik programına alındığını kaydetti.

Manisa Kültür Mirası QR Bilgi Sistemi Projesi ile tarihi ve turistik eserlerin dijital ortamda tanıtılmasının hedeflendiğini aktaran Bayraktar, sistem sayesinde ziyaretçilerin mobil cihazlar üzerinden Türkçe ve İngilizce bilgilere, görsel ve işitsel içeriklere ulaşmasının amaçlandığını söyledi.

Manisa Kent Sempozyumu Projesi ile sağlık, çevre, ulaşım ve deprem gibi temel konularda kentin sorunlarının tespit edilmesi ve bilimsel çözüm önerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Bayraktar, Manisa'da turizmin geliştirilmesine yönelik olarak da turizm ve kooperatifçilik komisyonlarının oluşturulması ve stratejik bir turizm yol haritası hazırlanması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Kent Konseyi hiçbir kişi, kurum ya da siyasi görüşün arka bahçesi değildir"

Yeni dönemde daha fazla katılım, daha güçlü çalışma grupları ve daha yaygın mahalle temasına ihtiyaç olduğunu belirten Bayraktar, sekiz stratejik vizyon projesinin uygulama süreçlerini takip edeceklerini söyledi.

Çevre ve Gediz konusunda bilimsel veriye dayalı çalışmaların artırılacağını ifade eden Bayraktar, gençlerin, kadınların, çocukların ve engelli bireylerin karar süreçlerine doğrudan katılımını artırmayı, üniversite, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak proje üretme kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bayraktar, "Kent Konseyi hiçbir kişinin, kurumun ya da siyasi görüşün arka bahçesi değildir. Kent Konseyi Manisa'nın ortak vicdanı, ortak aklı ve ortak sözüdür. Farklılıklarımızı bir ayrışma nedeni değil, daha doğru kararlar alınmasının imkanı olarak değerlendiriyor, eleştiriye açık, şeffaf, hesap verebilir ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmasının sonunda kent konseyinin çalışmalarına katkı sunan kamu kurumları, belediyeler, üniversite, meslek odaları, sendikalar, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve basın mensuplarına teşekkür eden Bayraktar, yeni dönemde Manisa'nın geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni yürütme kurulu belli oldu

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Hakkı Bayraktar yeniden Manisa Kent Konseyi Başkanı seçilirken, yürütme kurulu da 3 yıllığına belirlendi.

Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Abdülkadir Hasbutçu, Destan Bulgay, Erkan Akbalık, Halim Şivecan, Kenan Tozak, Lütfi Vural, Mehmet Veysi Dörtbudak, Mehriban Kocaağa Daşdemir, Münevver Türmen Yavuz, Nedim Zurnacı, Sevnur Alpon, Zuhal Güneş.

Başkan Bayraktar, kendisine ve ekibine gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.