Başkan Dutlulu\'dan Manisa\'nın geleceğine iki vizyon imza

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin sürdürülebilir enerji ve kapsayıcı büyüme stratejileri için iki büyük küresel ağa katılım sağladı. Başkan Dutlulu'nun attığı imzalarla Manisa, GCoM ve OECD bünyesindeki lider şehirler arasına girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini şekillendirecek uluslararası adımlarına yenilerini ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, iklim kriziyle mücadeleyi odağa alan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCoM) ile sosyal eşitliği hedefleyen Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme için Öncü Belediye Başkanları Girişimi protokollerini imzalayarak katılım sürecini tamamladı.

Başkan Dutlulu'nun katılım sağladığı GCoM süreci, Manisa'nın 2050 yılına kadar "net-sıfır" vizyonuyla hareket etmesini ve iklim krizine karşı dirençli bir kent haline gelmesini hedefliyor. Bu imza ile Manisa, dünya genelinde 1,3 milyar insanı temsil eden yerel yönetimler ağının bir parçası olarak uluslararası finansman ve teknik destek mekanizmalarına doğrudan erişim hakkı kazandı.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun imza attığı bir diğer önemli protokol ise OECD liderliğindeki Kapsayıcı Büyüme için Öncü Belediye Girişimi oldu. Başkan Dutlulu'nun bu hamlesiyle Manisa; konut krizi, yaşam maliyetleri ve hizmetlere eşit erişim gibi konularda dünya genelindeki 1.200'den fazla şehrin verilerine ve iyi uygulama modellerine erişebilecek.

Temsil gücü küresel platformlara taşınıyor

Atılan bu imzalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na kentin önceliklerini küresel platformlarda doğrudan dile getirme ve uluslararası aktörlerle iş birliği geliştirme yetkisi tanıyor. Başkan Dutlulu, bu iki katılımın Manisa'nın hem çevresel sürdürülebilirlik hem de sosyal adalet hedeflerini uluslararası düzeyde tescillediğini vurguladı.

"Hiçbir yurttaşımızı geride bırakmayacağız"

Atılan imzaların ardından sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'mızı sadece bugünün değil, geleceğin de lider şehirlerinden biri yapmak için iki önemli imza attık. GCoM (Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi) ile 2050 net-sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda iklim krizine karşı dirençli, temiz enerjili bir şehir sözü verdik. OECD Öncü Belediye Başkanları Girişimi ile eğitimden konuta, sağlıktan istihdama kadar 'her alanda kapsayıcı büyüme' diyerek hiçbir yurttaşımızı geride bırakmayacağımızı tescilledik. Dünyanın en büyük şehir ittifaklarıyla omuz omuza daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir Manisa için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA