Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
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Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Trafik Düzenlemeleri

Manisa Mesir Macunu Festivali\'nde Trafik Düzenlemeleri

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali nedeniyle 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Park yasağı uygulanacak ve Bursluluk Sınavının da yapılacağı tarihlerde vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

26.04.2025 14:24  Güncelleme: 14:26
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485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak, park yasağı uygulanacak. 27 Nisan Pazar günü Bursluluk Sınavının da yapılacağı öğrenilirken, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihlerde trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri çerçevesinde, şehir merkezinde çeşitli trafik düzenlemeleri yapılacağını duyurdu. 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mesir Saçım Şenliği etkinlikleri kapsamında, saat 12.00'de kortej yürüyüşü başlayacak ve ardından saat 13.30'da Sultan Camii'nden geleneksel Mesir Saçımı gerçekleştirilecek. Kortej yürüyüşü, Valilik önünden başlayarak Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve İzmir Caddesi üzerinden Sultan Camii önünde sona erecek. Bu etkinlikler nedeniyle, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 18.00'den sonra belirli yollar üzerinde park yasağı uygulanacak. 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 08.00 itibariyle ise belirtilen yollar etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Aynı saatlerde Bursluluk Sınavının da yapılacağı öğrenilirken belirlenen güzergahtaki okullarda sınava girecek olan öğrenci ve velilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri almaları istendi.

Park yasağı ve trafiğe kapatılacak yollar

Cumhuriyet Meydanı'na çıkan yollar ile birlikte, Atatürk Bulvarı üzeri (Cumhuriyet Caddesi ile Mustafa Kemal Paşa Caddesi arası), Sultan Camii önüne çıkan yollar, Valilik önüne çıkan yollar, Seyfettin Bey Caddesi üzeri (Kamilsu Caddesi ile Atatürk Bulvarı arası), Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzeri (Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arası), 8 Eylül Caddesi üzeri (Cumhuriyet Caddesi ile İbrahim Gökçen Bulvarı arası), İzmir Caddesi üzeri (Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Murat Caddesi arası), 2507 Sokak üzeri (2500 Sokak ile İzmir Caddesi arası), 2505 Sokak üzeri (2501 Sokak ile İzmir Caddesi arası), Çarşı Bulvarı üzeri (İzmir Caddesi ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arası), Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzeri (Çarşı Bulvarı ile İzmir Caddesi arası), Murat Caddesi üzeri (1800 Sokak ile İbrahim Gökçen Bulvarı arası), İzmir Caddesi üzeri (Cumhuriyet Caddesi ile Murat Caddesi arası), Atatürk Bulvarı üzeri (Cumhuriyet Caddesi ile Borsa Caddesi arası) ve İbrahim Gökçen Bulvarı üzeri (8 Eylül Caddesi ile İzmir Caddesi arası) olan yollar trafiğe kapatılacak.

Sadece park yasağı uygulanacak yollar

Belediye Caddesi üzeri (Cumhuriyet Caddesi ile İbrahim Gökçen Bulvarı arası), Kumlu Dere Caddesi üzeri (İzmir Caddesi ile 8 Eylül Caddesi arası), 8 Eylül Caddesi üzeri (İbrahim Gökçen Bulvarı ile Kumlu Dere Caddesi arası), İbrahim Gökçen Bulvarı üzeri (Belediye Caddesi ile 8 Eylül Caddesi arası). Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları ve belirtilen tarihlerde trafik yönlendirmelerine uymaları önemle rica edildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika

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