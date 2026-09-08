Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

(MANİSA) - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kenti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bu şehirde özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin sesi hiç susmayacak. Manisa, Atatürk'ün çizdiği aydınlık yoldan asla ayrılmayacak" dedi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Şehzadeler ilçesindekki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hacı Hüseyin Daşdemir, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Manisa Valisi Özkan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesajı okundu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak, kentin bağımsızlık mücadelesinde yaşadığı zorluklara ve Türk ordusunun Büyük Taarruz'la elde ettiği zafere dikkati çekti. Dutlulu, şunları kaydetti:

"Bugün şanlı tarihimizin altın sayfalarına kazınmış gurur dolu bir günün 104. yıl dönümünde aynı coşku, aynı inanç ve aynı heyecanla tek yürek olarak bir aradayız. Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Burası Şehzadeler kenti. Burası Fatih'in, Kanuni'nin yetiştiği, köklü tarihiyle medeniyetimize yön vermiş kadim bir toprak. Aynı zamanda burası Cumhuriyet'in kenti, burası Atatürk'ün kenti. Elbette ki bu topraklar kolay vatan olmadı. Bu özgürlük bize altın tepside sunulmadı. 15 Mayıs 1919'da karanlık bir bulut çöktü Manisa'mızın üzerine. Tam üç yılı aşkın süre, 8 Eylül 1922'ye kadar bu şehir acıyı gördü, zulmü yaşadı, işkencelere şahitlik etti. Evlerimiz yakıldı, camilerimiz yıkıldı, bağlarımız ve bahçelerimiz küle döndü. Ancak işgalcilerin unuttuğu bir şey vardı. Bu milletin damarlarındaki asil kan esareti asla kabul etmezdi. Manisalılar acıya boyun eğmedi. Teslim olmadı. Bağrında büyüttüğü bağımsızlık inancını bir an olsun kaybetmedi. Asil milletimizin ebedi lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı başlattığı Büyük Taarruz sadece bir askeri harekat değil, bir milletin varoluş haykırışıydı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferde işgalcilerin bel kemiği kırıldı. ve o kahraman ordumuz İzmir'e doğru ilerlerken 8 Eylül 1922 sabahı Manisa'mıza girdi. İşte o karanlık gecenin sabahı, o büyük irade şehrimiz üzerine güneş gibi doğdu. O gün Manisa'nın semalarında açan güneş sadece işgali bitirmedi. Acıyı, gözyaşını ve zulmü sona erdirdi. 8 Eylül bu şehrin küllerinden yeniden doğduğu, bağımsızlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdığı gündür."

Manisa'nın işgalden kurtuluşunun yalnızca askeri bir zafer olmadığını vurgulayan Dutlulu, bağımsızlık mücadelesinin mirasını gelecek nesillere taşıma sorumluluğuyla kentin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"104 yıl önce bu topraklarda yazılan destan sadece bir askeri zafer değildir. O gün Manisa kül olan sokaklarından, yıkılan evlerinden başını kaldırıp yeniden ayağa kalkmıştır. Emperyalizme geçit vermeyen, esareti kabul etmeyen bu millet bağımsızlığa olan sevdasını tüm dünyaya ilan etmiştir. İşgalin o zifiri karanlığında, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek yola çıkan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların yaktığı bağımsızlık meşalesi bugün Manisa'nın her bir sokağında, her bir gencinin gözünde ve her bir Manisalının kalbinde aynı sıcaklıkla yanmaya devam ediyor. Bizler küllerinden doğan kahraman bir şehrin evlatlarıyız. Bize düşen sorumluluk büyük, yükümüz ağırdır. Dedelerimizin canları pahasına bize emanet ettiği bu güzel şehri Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha ileriye taşımak bizim en büyük boyun borcumuzdur. Üreten, gelişen, sanayisiyle, tarımıyla, kültürüyle ve gençleriyle parıldayan bir Manisa için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle geleceğe daha çok umutla ve kararlılıkla bakıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu şehirde özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin sesi hiç susmayacak. Manisa Atatürk'ün çizdiği aydınlık yoldan asla ayrılmayacak."

Program, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.