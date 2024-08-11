Manisa Salihli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı

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(MANİSA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için 24 saati aşkın süredir havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi Gümüşçayı mevkiinde dün 14.40'da ormanlık alanda çıkan yangın 24 saati aşkın süredir kontrol altına alınamadı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edilirken günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmeye devam ediliyor.

Gece saatlerinde Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Salihli İlçemiz Hacıbektaşlı Mahallesi Gümüşçayı mevkiinde çıkan yangına; 2 gece görüşlü helikopter, 71 söndürme ekibi, 9 iş makinası, 3 sağlık ekibi, 10 jandarma ekibi, 5 arama kurtarma ekibi, 27 gönüllü olmak üzere toplam 255 personel ile müdahale edilmeye devam edilmektedir" denildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sarp arazilerde, yüksek tepelerde #YeşilVatan için mücadele ediyoruz. Manisa Salihli'de devam eden orman yangınını bir an evvel kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."