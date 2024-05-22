Manisa Şehir Hastanesi Yılın Hemşiresini Tebrik Ediyor

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Manisa Şehir Hastanesi yönetiminden yılın hemşiresine tebrik

MANİSA - Manisa'da yılın hemşiresi seçilen Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Hemşire Latife Demir'i ziyaret eden Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ve idari yöneticiler, Demir'e özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ve idari yöneticiler, Manisa'da yılın hemşiresi seçilen Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Hemşire Latife Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Başhekim Saka ve yöneticiler hemşire Demir'e özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Yoğun Bakım Hemşiresi Latife Demir Manisa'da yılın hemşiresi seçilmekten dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutlu oldum, benim için çok gurur verici bir durum. 26 yıldır yoğun bakım hemşiresi olarak görevimi çok severek ve özverili bir şekilde yapıyorum. Hastalarımız bizim için çok değerli. Çünkü yoğun bakımda tamamen size ihtiyaçları var. Görebildikleri, duyabildikleri, ihtiyaçlarına cevap verebilecek tek kişi sizsiniz. Onlar bize hasta yakınlarımızın emaneti. Hemşirelik yapıyorsanız, sadece meslek olarak değil gönülden bağlı olmak gerekiyor. Sevgi, merhamet ve saygı çok önemli. Büyük bir emek var ortada, hastalarımızın sağlığına kavuştuğunu gördüğümüzde ya da minicik bir gülümsemelerine bile şahit olduğumuzda tüm bu emeğe ve çabaya değdiğini çok iyi anlıyorsunuz. O yüzden iyi ki hemşireyim ve mesleğimle gurur duyuyorum. Bugün de bizleri bu şekilde onurlandıran tüm idarecilerimize kendim ve ekibim adına tüm çok teşekkür ediyorum" dedi.