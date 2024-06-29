Manisa Şoförler Odası Başkanları TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a Desteklerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Şoförler Odası Başkanları TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a Desteklerini Açıkladı

Manisa'yı ziyaret eden Türkiye Şoförler Federasyonu (TŞOF) Başkan vekili Rıza Tekin, Manisa'da bulunan Şoförler Odası Başkan ve yöneticilerinin mevcut TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a desteklerini açıkladıklarını ifade etti. Ziyaret sonrası yapılan ortak açıklamada, Manisa Şoför Odaları Başkanlarının Genel Kurulda mevcut Başkan Fevzi Apaydın'a destek verdikleri belirtildi.

29.06.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'yı ziyaret eden Türkiye Şoförler Federasyonu (TŞOF) Başkan vekili Rıza Tekin, Manisa'da bulunan Şoförler Odası Başkan ve yöneticilerinin mevcut TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a desteklerini açıkladıklarını ifade etti.

Manisa'ya ziyaret eden Türkiye Şoförler Federasyonu (TŞOF) Başkan vekili ve Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin ile TŞOF Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler Odası Başkanı Halit Yılmaz'a Manisa'da bulunan Şoförler Odası Başkan ve yöneticilerinin mevcut TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a desteklerini açıkladıklarını belirtti.

Ziyaret sonrası ortak açıklama yapan TŞOF Başkan vekili Rıza Tekin ve Yönetim Kurulu üyesi Halit Yılmaz, "Manisa Şoför Odaları Başkanlarımız Genel Kurulda mevcut Başkanımız Fevzi Apaydın'a desteklerini açıkladılar. Her bir Oda Başkanıma hasretle sarılıyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonrası açıklama yapan TŞOF Yönetim Kurulu üyesi Halit Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"TŞOF Genel Başkanımız Fevzi Ayapdın'ın şahsında Manisa ilinde şahsımıza gösterilen teveccüh ve ilgiyi tüm TŞOF yönetimi adına teşekkür ediyorum. Fevzi Apaydın ve yönetimine verilen bu desteğe teşekkür ediyoruz. Böyle bir desteğin verilmesinin tek sebebi ise başkanımız Fevzi Apaydın'ın yaptığı tarafsız ve ilkeli yönetimidir. Bunu gören şoför camiası da bu ilkeli çalışma ve duruşa karşı sevgisini ve desteğini tam olarak göstermektedir. Manisa Şoför Odalarının Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerine bir araya gelerek bu kadar yüksek ve güçlü bir sesle TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın'a destek vermeleri bizi onurlandırmıştır. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Genel Başkanımızın dediği gibi 'Şoförler sevdiklerini tam sever, inandıklarına ise sonuna kadar sahip çıkar'"

Manisa'da yapılan toplantıya katılan TŞOF Başkan vekili Rıza TEKİN, Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz burada, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Ahmetli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Pamuk, Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, Alaşehir Şoförler Otobüs Kamyon, Kamyonet, Minibüs ve Taksi Esnaf Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, Demirci Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İrfan Aksu, Gölmarmara Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ferdun Sevenbige, Gördes Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Karaaslan, Kırkağaç Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Tuncay Aslan Köprübaşı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Ertem, Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Oktay Kırlı, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönü, Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Arif Bilek, Selendi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Filik, Soma Şof. ve Otom. Min. Kam. Kamy. ve Otob. Esnaf Odası Başkanı Osman Gündoğan, Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Gökhan Yörüyen ile bir araya geldiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Fevzi Apaydın, Türkiye, Manisa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Şoförler Odası Başkanları TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a Desteklerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Şoförler Odası Başkanları TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a Desteklerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement