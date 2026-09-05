Manisa Soma'da orman yangını kontrol altına alındı, otoyol ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Manisa Soma'da orman yangını kontrol altına alındı, otoyol ulaşıma açıldı

Manisa Soma\'da orman yangını kontrol altına alındı, otoyol ulaşıma açıldı
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Manisa'nın Soma ilçesinde Kızılören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ve Savaştepe kavşakları arası yeniden ulaşıma açılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Soma ve Savaştepe kavşakları arasındaki bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde saat 15.33 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, ihbar üzerine sevk edilen hava ve kara ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ve Savaştepe kavşakları arasındaki kesimi yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa Soma'da orman yangını kontrol altına alındı, otoyol ulaşıma açıldı - Son Dakika

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