Manisa Valisi Enver Ünlü, 193 çocuğa sıcak bir yuva sağlayan koruyucu aileleri kutladı - Son Dakika
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Yerel

Manisa Valisi Enver Ünlü, 193 çocuğa sıcak bir yuva sağlayan koruyucu aileleri kutladı

Manisa Valisi Enver Ünlü, 193 çocuğa sıcak bir yuva sağlayan koruyucu aileleri kutladı

Manisa Valisi Enver Ünlü, il genelinde 163 koruyucu aile sayesinde 193 çocuğa sıcak bir yuva sağlandığını belirterek, koruyucu aileleri büyük kahramanlar olarak nitelendirdi. Vali Ünlü, devlet koruması altındaki çocuklara yuva sıcaklığı, aile sevgisi sağlayan koruyucu aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

30.06.2024 14:54
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Manisa Valisi Enver Ünlü, il genelinde 163 koruyucu aile sayesinde 193 çocuğa sıcak bir yuva sağlandığını belirterek, "Yüreklerindeki sevgi ve merhamet duygularıyla, kan bağı değil can bağıyla yavrularımıza kol kanat geren koruyucu ailelerimiz, her biriniz toplumumuz için büyük birer kahramansınız" dedi.

Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, 30 Haziran Koruyucu Aileler Günü'nde, devlet koruması altındaki çocuklara yuva sıcaklığı, aile sevgisi sağlayan koruyucu aileler ve çocukları ile bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen programa Vali Ünlü'nün yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, koruyucu aileleri ve çocukları katıldı.

Programda konuşma yapan ve koruyucu ailelerin gününü kutlayan Vali Enver Ünlü, "Öncelikle Türk toplumunun temeli olan aile kavramını koruyucu aile olarak daha da güçlendirdiğiniz ve çocuklarımıza sıcak bir yuva olduğunuz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Türk toplumunda aile, sevgi, güven ve bağlılık duygularının en yoğun yaşandığı kutsal bir yapıdır. Her çocuğun, sevgi dolu bir aile ortamında büyümeye, desteklenmeye ve geleceğe güvenle bakmaya ihtiyacı vardır. Bizler tarih boyunca nice zorlukları birlikte aşmış, birbirine kol kanat germiş büyük bir ailenin fertleriyiz. İhtiyacı olanın yanında olmak, zor durumda olanın elinden tutmak bizim en temel değerlerimizdendir. Bu konuda koruyucu ailelerimizin verdiği sevgi ve şefkatin değeri ölçülemez. Çünkü sizler, çocuklarımızın kalplerinde yeni bir gelecek inşa eden, onların yarınlarını aydınlatan, fedakarlık ve özverinin en güzel örneğisiniz" dedi.

Manisa genelinde 163 koruyucu ailede 193 çocuğa sıcak bir yuva sağlandığını belirten Vali Ünlü, "Yüreklerindeki sevgi ve merhamet duygularıyla, kan bağı değil can bağıyla yavrularımıza kol kanat geren koruyucu ailelerimiz, her biriniz toplumumuz için büyük birer kahramansınız. Bizler devlet olarak koruma altındaki çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak ve onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışmaktayız. Eğitimden sağlığa, sosyal ve kültürel etkinliklerden psikolojik desteğe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktayız. Ancak biliyoruz ki çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey, sevgi dolu bir aile ortamıdır. Bu ortamı sağlayan siz kıymetli koruyucu ailelerimize minnettarız. Bu sebeple Koruyucu Aile Programını önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin riyasetinde yürütülen çalışmalarla bu uygulamanın daha da yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğinin daha güvenli, daha sevgi dolu ve daha aydınlık olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Ünlü konuşmasının devamında "Sevgili Çocuklar, sizler bizim geleceğimiz, en değerli hazinemizsiniz. Sizlerin mutluluğu ve başarısı, bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Sizlerin yüzündeki gülümseme, bizim en büyük ödülümüzdür. Unutmayın ki, her biriniz çok özelsiniz ve büyük bir sevgiyle kucaklanıyorsunuz. Bizler devlet olarak sizin ve koruyucu ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesile ile bu kutsal görevi üstlenen siz değerli ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyor, sizleri yürekten kutluyorum. Koruyucu Aile Gününün, toplumumuzda aile kavramının ve koruyucu ailelerin öneminin daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Program çocuklar için hazırlanan spor ve oyun aktiviteleri sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Valisi Enver Ünlü, 193 çocuğa sıcak bir yuva sağlayan koruyucu aileleri kutladı - Son Dakika

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