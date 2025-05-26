Manisalı Kuaförler Denizli\'de Başarı Elde Etti

Manisalı kuaförler, Denizli'de düzenlenen "Denizli Hair Fest-1" yarışmasından kupalarla döndü.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'na üye kuaförler, Denizli Güzellik Salonları Derneği ile Feriha Dayıbaşı'nın ortaklaşa düzenlediği yarışmaya katıldı. Türkiye'nin birçok ilinden kuaförlerin yeteneklerini sergilediği yarışmada Manisalı kuaförlerden Ayşenaz Kolcu, "Makyaj" kategorisinde birincilik elde ederken, Deva Çakıcı ise "Topuz" kategorisinde ikincilik kupasını kazandı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Manisalı kuaförlerin elde ettiği dereceler, hem meslektaşları hem de Manisa Berberler ve Kuaförler Odası tarafından takdirle karşılandı. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin yaptığı açıklamada, "Üyelerimizin böylesine prestijli bir yarışmada derece elde etmesi bizleri son derece gururlandırdı. Manisalı kuaförlerin yetenekleri ve mesleki donanımları bu tür organizasyonlarda bir kez daha tescillenmiş oldu. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA