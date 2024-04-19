Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması kararının ardından mevcut kartlı sayaç kullanan ve mekanik sayaca geçmek isteyen Manisalıların uygulaması gereken adımları anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in sözü olan zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması MASKİ Olağanüstü genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. MASKİ Genel Müdürlüğü de dönüşüm sürecinin nasıl işleyeceğine dair açıklama yayınladı.

Açıklamada; "Mevcut kartlı sayaç aboneleri talep etmeleri halinde artık mekanik sayaca geçebilecek. Kartlı sayaç kullanmaya devam etmek isteyen aboneler ise mevcut kartlı sayaçlarını kullanmayı sürdürebilecek. Manisalılar kullanacakları su sayaçlarını seçme özgürlüğüne sahipler. Kartlı sayaç kullanıcılarının mekanik sayaca geçmek için ilk olarak Manisa Merkezde MASKİ Genel Müdürlüğü evrak kayıt birimine gelerek, ilçelerimizde ise MASKİ ilçe şefliklerinde bizzat dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Manisalılar MASKİ evrak kayıt birimleri ve ilçe şefliklerinde bulunan dilekçeleri doldurarak başvurularını bizzat yapabilecekler. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından dönüşüm işlemleri yapılacaktır" denildi. - MANİSA