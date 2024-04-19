Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar - Son Dakika
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Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar

Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması kararının ardından mekanik sayaca geçmek isteyen Manisalıların uygulaması gereken adımları açıkladı.

19.04.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması kararının ardından mevcut kartlı sayaç kullanan ve mekanik sayaca geçmek isteyen Manisalıların uygulaması gereken adımları anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in sözü olan zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması MASKİ Olağanüstü genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. MASKİ Genel Müdürlüğü de dönüşüm sürecinin nasıl işleyeceğine dair açıklama yayınladı.

Açıklamada; "Mevcut kartlı sayaç aboneleri talep etmeleri halinde artık mekanik sayaca geçebilecek. Kartlı sayaç kullanmaya devam etmek isteyen aboneler ise mevcut kartlı sayaçlarını kullanmayı sürdürebilecek. Manisalılar kullanacakları su sayaçlarını seçme özgürlüğüne sahipler. Kartlı sayaç kullanıcılarının mekanik sayaca geçmek için ilk olarak Manisa Merkezde MASKİ Genel Müdürlüğü evrak kayıt birimine gelerek, ilçelerimizde ise MASKİ ilçe şefliklerinde bizzat dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Manisalılar MASKİ evrak kayıt birimleri ve ilçe şefliklerinde bulunan dilekçeleri doldurarak başvurularını bizzat yapabilecekler. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından dönüşüm işlemleri yapılacaktır" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar - Son Dakika

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