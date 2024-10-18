Manş Denizi'nde Göçmen Teknesi Battı

Yerel

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Manş Denizi'nde batması sonucu 1 bebek hayatını kaybederken 65 kişi de kurtarıldı.

Fransa'dan Almanya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Fransa'nın kuzeyindeki Wissant açıklarında battı. Teknenin aşırı dolu olduğunu söyleyen yetkililer, bazıları denize düşmüş 65 kişinin kurtarıldığını söyledi. Bir bebeğin öldüğünü açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Yetkililer, tekneyi aşırı dolu bir halde buldu. Bazı insanlar denize düşmüştü" denildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3 Eylül'de bir teknenin Fransa sahillerinde batması sonucu 6'sı çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilene göre, 2024 yılının başından bu yana 26 binden fazla mülteci İngiltere'ye ulaştı. - PARİS